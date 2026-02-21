Зимняя Олимпиада — 2026
В России развеяли слухи о запрете на оказание медпомощи в Индии

РСТ: медстраховщики из России продолжают работать с клиниками в Индии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российский союз туриндустрии (РСТ) опроверг информацию о запрете для отечественных страховых компаний сотрудничать с индийскими клиниками, пишет РБК. Оказание экстренной помощи не подпадает под санкционные ограничения, а возможные сложности носят локальный характер.

Как пояснили в организации, индийские регуляторы не вводили официальных изменений в систему расчетов с иностранными страховщиками, поэтому проблемы, с которыми столкнулись некоторые российские компании, являются единичным случаем.

Индийская сторона не подтверждает наличие формального запрета на работу с российскими компаниями, — подчеркнули в союзе.

В организации также обратили внимание на финансовые трудности, возникающие при платежах. Большинство частных клиник в Индии по-прежнему работают с расчетами в долларах США. Если российская страховая компания сталкивается с ограничениями при валютных переводах или индийский банк отклоняет платеж из-за комплаенс-процедур, медучреждение может отказаться принимать гарантию оплаты.

Ранее информация о возможном запрете появилась на фоне трагического случая с туристкой из Москвы на Гоа, когда страховая компания попросила родственников самостоятельно оплатить счет за услуги госпиталя с последующей компенсацией. В РСТ подчеркивают, что сложившаяся ситуация не является системным решением индийских властей.

Ранее в РСТ сообщали, что в настоящий момент выясняют все обстоятельства трагической гибели китайских отдыхающих на Байкале. Основная версия случившегося связана с выездом на закрытую ледовую переправу.

