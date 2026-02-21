Зажженная сигарета унесла жизни пятерых человек Три женщины и двое мужчин погибли при пожаре в Благовещенске

Пять человек погибли во время пожара в частном доме в Благовещенске, сообщает МЧС по Амурской области. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Прибывшие на место происшествия пожарные нашли тела двоих мужчин и трех женщин.

На момент прибытия первых подразделений веранда и кровля жилого дома горели открытым пламенем. Причиной распространения огня послужило позднее обнаружение и сообщение о пожаре, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие три боевых расчета МЧС России.

Ранее в Челябинской области потушили крупный пожар в здании ООО «Уфалейский трикотаж». Огонь ликвидировали на площади 450 квадратных метров. Сообщалось, что пламя охватило склад сырья и кровлю. Из здания самостоятельно эвакуировалось шесть человек.

До этого в городе Бабаево Вологодской области спасатели нашли пять трупов в гараже. Погибшими оказались молодые люди и девушки в возрасте от 20 до 34 лет. По предварительной версии следствия, причиной смерти стало отравление угарным газом.