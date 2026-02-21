Зимняя Олимпиада — 2026
Тела пяти человек нашли в сгоревшем гараже

Пять человек умерли от отравления угарным газом в гараже в Вологородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В городе Бабаево Вологодской области спасатели нашли пять трупов в гараже, о происшествии рассказал в своем Telegram-канале трагедия губернатор региона Георгий Филимонов. Погибшими оказались молодые люди и девушки в возрасте от 20 до 34 лет.

По предварительной версии следствия, причиной смерти стало отравление угарным газом, которое произошло после возгорания в помещении. На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы и следователи СК, которые устанавливают точную хронологию событий и причины возникновения пожара. Специалисты проводят осмотр территории и опрашивают очевидцев для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее жительница Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела об убийстве троих человек после пожара в Идринско-Краснотуранском округе. Женщина пришла домой и поссорилась с мужем из-за его пьянства, в момент скандала в квартире находились пятеро его событыльников. После перепалки женщина облила помещение дома легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

