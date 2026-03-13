Смерть ребенка в Звенигороде, американский «Линкольн» подорвали: что дальше

В Звенигороде обнаружено тело второго пропавшего ребенка, Иран заявил, что поразил американский авианосец USS Abraham Lincoln и вынудил его развернуться в сторону США, у берегов Италии дрейфует российский танкер без экипажа, на его борту 900 тонн топлива и газа — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Звенигородская трагедия: найдено тело второго ребенка

В МЧС России сообщили, что в Звенигороде обнаружено тело второго пропавшего ребенка. По данным ведомства, поиски еще одного ребенка ведутся круглосуточно. За сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тыс. квадратных метров Москвы-реки. Также в поиске задействованы БПЛА, которые проверили 31 км акватории и берегов.

«В Звенигороде обнаружено тело второго погибшего», — сказано в сообщении.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области по взаимодействию со СМИ Ольга Врадий заявила, что все трое детей, пропавших в Звенигороде 7 марта, провалились под лед.

Следствие установило маршрут их передвижения в день исчезновения. По ее словам, во время прогулки 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков купили шоколад в продуктовом магазине, а затем кратчайшим путем проследовали в сторону Москвы-реки.

Работы спасательных служб по поиску пропавших детей в Звенигороде Фото: t.me/mchs_mo*

«Предполагается, что дети подошли к краю ледяного покрова реки, который, не выдержав их веса, сломался, что привело к падению детей в воду. <...> Никакой конспирологии нет. Причину смерти установит экспертиза», — отметила Врадий.

Также стало известно, что на месте трагедии были очевидцы. Они безуспешно пытались спасти одного из детей, после чего сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Водолазы нашли тело одного из мальчиков 11 марта в 800 метрах от места падения.

Бывший начальник криминальной милиции Евгений Харламов в беседе с NEWS.ru отметил, что уголовное дело, которое возбудили, свидетельствует о том, что в нем «не все однозначно». По его словам, возможно, преступники хотели, чтобы утопление детей было основной версией следствия.

Американский «Линкольн» едва не пошел на дно

Военно-морские силы Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс. Согласно заявлению центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», корабль направляется обратно в США.

«Авианосец США Abraham Lincoln был поражен Военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции и выведен из строя», — сообщает агентство.

ВС Ирана в ночь на 13 марта также нанесли серию ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Согласно заявлениям Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке, а также цели на территории Израиля.

Военнослужащие на базе ВВС Иордании Muwaffaq Salti Фото: Royal Hashemite Court Apaimage/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В ходе этой операции <...> иранскими ракетами были нанесены удары по районам Западного Иерусалима, Тель-Авива и Эйлата на оккупированных палестинских территориях. Также база Muwaffaq Salti и другие американские базы в Манаме и Эрбиле подверглись ударам самых мощных ракет и беспилотников Корпуса стражей Исламской революции», — говорится в сообщении КСИР.

До этого в четверг, 12 марта, в Центральном командовании США рассказали, что на западе Ирака был утрачен самолет-заправщик К-135. Инцидент произошел с участием двух воздушных судов. Потеря самолета, как утверждает американская сторона, не была вызвана «вражеским или дружественным огнем». В ходе поисково-спасательной операции подтвердили гибель четырех из шести членов экипажа, еще двоих продолжают искать.

Представитель «Хатам аль-Анбия» в свою очередь заявил, что Иран может уничтожить всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с Соединенными Штатами. По его словам, такой сценарий будет реализован, если энергообъекты Тегерана будут атакованы.

Русский корабль-призрак у берегов Италии

Итальянские СМИ сообщили, что российский танкер дрейфует без экипажа у острова Лампедуза. По информации источника, судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом.

Над кораблем наблюдается столб огня, похожий на выброс пламени из хранилища. Согласно сервисам отслеживания судов, к востоку от Лампедузы находится танкер Jupiter.

Помимо этого, стало известно о ситуации с танкером «Дигнити». Судно с российским экипажем находится под арестом в египетском порту Суэц с сентября 2025 года. По словам моряков, у всего состава изъяли загранпаспорта и мореходные книжки.

Порт Суэц в Египте Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более четырех месяцев на судно не доставляли продукты питания. Проблему удалось решить только после вмешательства профсоюза моряков арабского мира, однако теперь, как утверждают моряки, из-за отсутствия электроэнергии продукты начали портиться.

«Более месяца назад полностью закончилось топливо. Сейчас электроэнергии хватает лишь на два часа в сутки. Ночью судно полностью обесточено, что создает серьезную опасность как для нас самих, так и для окружающих судов в акватории», — рассказал один из моряков.

Последняя ротация экипажа прошла 11 декабря. Сейчас на борту осталось девять человек — это ниже минимально допустимого безопасного состава. Судовладелец задолжал морякам зарплату более чем за два месяца. Поэтому экипаж принял решение 16 марта покинуть судно и просит эвакуации, возврата документов и выплаты денег.

Береговая охрана Швеции тем временем задержала танкер Sea Owl I, направлявшийся из бразильского порта Сантос в российский Приморск. Судно под флагом Коморских Островов остановили у острова Треллеборг в Балтийском море.

«Танкер Sea Owl I ходит под ложным флагом, и, следовательно, нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность на борту. Судно находится в санкционном списке ЕС», — говорится в заявлении.

По информации источников, в последние годы танкер занимался перевозками нефтепродуктов между Россией и Бразилией. На момент задержания он шел без груза.

