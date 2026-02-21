Женщина сожгла дом с семью мужчинами после ссоры с супругом СК: жительницу Красноярского края заподозрили в поджоге дома с семью мужчинами

Жительница Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела об убийстве трех человек после пожара в Идринско-Краснотуранском округе, передает пресс-служба ГСУ СК России по региону и Хакасии. По данным ведомства, женщина пришла домой и поссорилась с мужем из-за его пьянства в компании шестерых мужчин.

В ходе конфликта по поводу чрезмерного употребления сельчанами спиртного облила помещение дома легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Четверым мужчинам удалось спастись, трое остались в доме из-за сильного опьянения и погибли, — сказано в сообщении

