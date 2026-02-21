Зимняя Олимпиада — 2026
Женщина сожгла дом с семью мужчинами после ссоры с супругом

СК: жительницу Красноярского края заподозрили в поджоге дома с семью мужчинами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жительница Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела об убийстве трех человек после пожара в Идринско-Краснотуранском округе, передает пресс-служба ГСУ СК России по региону и Хакасии. По данным ведомства, женщина пришла домой и поссорилась с мужем из-за его пьянства в компании шестерых мужчин.

В ходе конфликта по поводу чрезмерного употребления сельчанами спиртного облила помещение дома легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Четверым мужчинам удалось спастись, трое остались в доме из-за сильного опьянения и погибли, — сказано в сообщении

Ранее суд вынес приговор жителю Иркутской области Артему Захаренко, признав его виновным в убийстве своей беременной девушки и дезертирстве. Мужчину осудили на 23 года колонии строгого режима.

Как установил суд, в июле 2025 года 22-летний Захаренко в состоянии опьянения задушил 20-летнюю Кристину, которая была беременна от него. К тому же на момент преступления он находился в самовольном оставлении части. Мужчина не явился на военную службу из отпуска, в период с 15 марта до 11 июля 2025 года.

