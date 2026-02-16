Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 11:01

Пьяный дезертир убил беременную девушку и закопал тело во дворе

Военному дезертиру дали 23 года за убийство беременной девушки в Приангарье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Суд вынес приговор жителю Иркутской области Артему Захаренко, признав его виновным в убийстве своей беременной девушки и дезертирстве, сообщили в пресс-службе суда. Мужчину осудили на 23 года колонии строгого режима.

2-й Восточный окружной военный суд постановил обвинительный приговор в отношении военнослужащего Артема Захаренко, — говорится в сообщении.

Как установил суд, в июле 2025 года 22-летний Захаренко в состоянии опьянения задушил 20-летнюю Кристину, которая была беременна от него. К тому же на момент преступления он находился в самовольном оставлении части. Мужчина совершил неявку на военную службу из отпуска, в период с 15 марта до 11 июля 2025 года.

Как пишет MK.RU, пара встречалась около года, жила раздельно, но поддерживала отношения. Девушка пропала, когда ехала из поселка Первомайское в Иркутск подавать документы в вуз. Позже ее тело нашли во дворе дома Захаренко.

Дело рассматривала коллегия присяжных, которая признала Захаренко виновным по статьям об убийстве беременной и дезертирстве. Суд назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. В счет компенсации морального вреда с Захаренко взыскано 2,5 млн рублей.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил российского военного к 10 годам колонии строгого режима за самовольное оставление части в зоне военной операции на Украине. Мужчину также лишили всех воинских званий.

Россия
Иркутская область
убийства
военные
беременные
