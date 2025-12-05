На Сахалине военного приговорили к 10 годам колонии за дезертирство

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил российского военного к 10 годам колонии строгого режима за самовольное оставление части в зоне военной операции на Украине, сообщила пресс-служба суда. Мужчину также лишили всех воинских званий. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ, [военнослужащему] назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима. В соответствии со ст. 48 УК РФ за совершенное преступление военнослужащий лишен воинского звания, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, 27 декабря 2023 года военнослужащий, желая уклониться от службы в период мобилизации и военного положения, самовольно покинул расположение своей части в Донецкой Народной Республике. После этого он скрывался в городе Анива Сахалинской области, где его задержали 4 июня 2025 года.

Ранее стало известно, что военный суд рассмотрит в заочном режиме уголовное дело россиянина, находящегося на службе в ГУР МО Украины. В материале сказано, что он принимал участие в террористической деятельности в отношении жителей РФ.