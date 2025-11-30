День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 06:48

Военный суд заочно рассмотрит дело россиянина на службе в ГУР Украины

Фото: Социальные сети
Военный суд рассмотрит в заочном режиме уголовное дело россиянина, находящегося на службе в ГУР МО Украины, передает ТАСС. В материале сказано, что он принимал участие в террористической деятельности в отношении жителей РФ.

Мужчина 1996 года рождения в 2022 году добровольно заключил контракт с одним из спецподразделений ГУР МО Украины, — отмечается в документе.

Ранее выяснилось, что житель Керчи был осужден на 14 лет и один месяц лишения свободы за сбор и передачу информации о дислокации российских военных украинским спецслужбам. Следствие установило, что 22-летний мужчина, критиковавший проведение СВО, собрал конфиденциальные данные о местах расположения частей Министерства обороны РФ. Фигуранта отправили отбывать наказание в колонию строгого режима.

До этого оказалось, что украинские спецслужбы под предлогом депортации направили в РФ агента для совершения теракта на магистральном газопроводе. Его завербовали в 2024 году, когда он находился в центре временного содержания иностранцев на Украине.

Украина
теракты
военные
суды
