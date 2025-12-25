Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 16:33

Военкор показал «танк-одуванчик» в зоне СВО

Военкор Сладков показал на видео «танк-одуванчик» с противодроновой защитой

Военный корреспондент Александр Сладков показал видео с так называемым танком-одуванчиком, обваренным противодроновой защитой или «дредами». В Telegram-канале он отметил, что такая модификация позволяет наиболее действенно защищаться от дронов-камикадзе или коптеров-бомбардировщиков.

Танк в дредах, или «танковый одуванчик». Раньше летательный аппарат в фильме Данелии «Кин-дза-дза» считался крутой экзотикой, невероятной выдумкой и технической нелепицей. А вот этот дизайн, на сегодня, самая действенная защита танка от дронов-камикадзе и коптеров-бомбардировщиков, — написал Сладков.

Военкор отметил, что танк прозвали одуванчиком благодаря стержням, которые куполом окружают его башню, и напоминают лепестки этого цветка. Он добавил, что боевая машина принадлежит «легендарной девятой бригаде».

Ранее в Минобороны сообщали, что танкисты группировки войск «Восток» использовали новую тактику в районе населенного пункта Сладкое в Запорожской области. Военнослужащие били по позициям противника двойками — первый танк стреляет издали, после чего вторая бронемашина подъезжает на максимально близкое к противнику расстояние и атакует прямой наводкой. Как уточнили в ведомстве, ключ к успеху кроется в темпе и точности, а также в грамотной связке с беспилотниками.

Россия
СВО
Украина
танкисты
танки
одуванчики
