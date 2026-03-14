Энергетический коллапс охватил Киевскую область на фоне взрывов В Киевской области свыше 26 тыс. человек остались без отопления и газа

Более 18 тыс. абонентов в Киевской области остались без отопления в результате повреждения объектов энергетики после взрывов, заявил в своем Telegram-канале руководитель областной госадминистрации Николай Калашник. По его словам, еще около восьми тысяч потребителей сидят без газа.

Так, в городе Обухове из-за повреждения газоснабжения одной из котельных отопление было прекращено в 64 домах для 9689 человек. В соседней Украинке теплоснабжение прекращено в 62 многоквартирных домах для 8367 абонентов. Кроме того, шесть населенных пунктов Обуховского района остались без газа.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинское государство задолжало городу около 12 млрд гривен (22 млрд рублей). По его словам, в прошлом году Киев «по сути ограбили» еще на 7 млрд гривен (около 13 млрд рублей). Мэр подчеркнул, что без поддержки государства столица не справится с подготовкой к следующему отопительному сезону.

До этого Кличко обвинили в коллапсе с биотуалетами. Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов пожаловался, что теперь вынужден разбираться в вопросе установки унитазов на случай, если в городе замерзнет канализация.