Петербуржцам рассказали, когда завершится отопительный сезон

Отопительный сезон в Санкт-Петербурге планируют завершить 13 мая, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу АО «ТЭК СПб». После отключения в городе сразу начнут подготовку к следующему сезону.

Сообщается, что за лето специалисты проведут ремонтные работы и диагностику. Также на линиях пройдут испытания систем.

Ранее сообщалось, что Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга утвердил графики отключения горячего водоснабжения в межотопительный сезон 2026 года. Горячую воду будут временно отключать для проведения гидравлических испытаний и планового ремонта теплового оборудования и сетей.

До этого сообщалось, что власти Белгорода предложили жителям записывать количество минут отсутствия отопления из-за обстрелов для последующего перерасчета за ЖКУ. С начала года систему отопления в городе перезапускали 12 раз.