Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 16:58

Петербуржцам сообщили, когда летом будут отключать горячую воду

В Смольном утвердили график отключения горячей воды в Петербурге на лето

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга утвердил графики отключения горячего водоснабжения в межотопительный сезон 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Горячую воду будут временно отключать для проведения гидравлических испытаний и планового ремонта теплового оборудования и сетей.

В комитете уточнили, что отопительный сезон завершится после того, как среднесуточная температура в городе достигнет восьми градусов и продержится на этой отметке пять дней. Только после этого начнутся плановые отключения.

Графики размещены в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона» на сайте смольнинского комитета по энергетике. Также их можно найти на сайтах теплоснабжающих организаций, включая АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», АО «ТЭК СПб», ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «Теплоэнерго».

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявлял, что плановые отключения горячей воды нужно сократить до трех — пяти дней. По его мнению, современные технологии позволяют проводить профилактику гораздо быстрее, не мучая жильцов многоквартирных домов.

Регионы
Россия
Санкт-Петербург
горячая вода
отключения воды
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.