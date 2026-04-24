Петербуржцам сообщили, когда летом будут отключать горячую воду В Смольном утвердили график отключения горячей воды в Петербурге на лето

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга утвердил графики отключения горячего водоснабжения в межотопительный сезон 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Горячую воду будут временно отключать для проведения гидравлических испытаний и планового ремонта теплового оборудования и сетей.

В комитете уточнили, что отопительный сезон завершится после того, как среднесуточная температура в городе достигнет восьми градусов и продержится на этой отметке пять дней. Только после этого начнутся плановые отключения.

Графики размещены в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона» на сайте смольнинского комитета по энергетике. Также их можно найти на сайтах теплоснабжающих организаций, включая АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», АО «ТЭК СПб», ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «Теплоэнерго».

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявлял, что плановые отключения горячей воды нужно сократить до трех — пяти дней. По его мнению, современные технологии позволяют проводить профилактику гораздо быстрее, не мучая жильцов многоквартирных домов.