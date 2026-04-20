Сроки отключения горячей воды на «профилактику» могут уменьшить

Член ОП Гриб призвал отключать горячую воду на срок от трех до пяти дней

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Плановые отключения горячей воды нужно сократить до трех — пяти дней, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС. По его мнению, современные технологии позволяют проводить профилактику гораздо быстрее, не мучая жильцов многоквартирных домов.

Срок отключения горячей воды в домах должен быть минимальным. В XXI веке, в наше время, современные технологии вообще позволяют обходиться без отключений. Считаю, что надо сократить профилактику до трех — пяти дней максимум. А там, где позволяют технологии, — до одного-двух дней, — сказал Гриб.

Он напомнил, что сейчас плановые отключения длятся от 10 дней до двух недель, что превращает людей в «моржей» и заставляет тратить дополнительные деньги на нагрев воды, походы в баню или фитнес-клуб. Особенно тяжело приходится большим семьям с детьми.

По нормативам СанПиН, профилактика не может превышать 14 суток, но Общественная палата считает, что и это слишком много. В Москве отключения длятся 10 дней (раньше было 14, а еще раньше — 21 день). В регионах ситуация не лучше.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском округе Иркутска из-за прорыва магистрального трубопровода без отопления и горячей воды остались 8,7 тыс. человек, 71 многоквартирный дом, четыре социальных объекта и 16 административных зданий. Авария произошла в ночь на 19 апреля.

