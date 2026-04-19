Почти 9 тыс. жителей российского города остались без отопления В Иркутске почти 9 тыс. человек остались без отопления из-за аварии

В Октябрьском округе Иркутска из-за прорыва магистрального трубопровода без отопления и горячей воды остались 8,7 тыс. человек, 71 многоквартирный дом, четыре социальных объекта и 16 административных зданий, сообщила «Коммерсанту» пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Авария произошла в ночь на 19 апреля.

В ООО «Байкальская энергетическая компания» уточнили, что диспетчер зафиксировал повышенный расход сетевой воды около двух часов ночи. После этого сотрудники организации огородили потенциально опасные зоны и приступили к откачке воды.

Ранее в управлении МЧС России сообщили, что в Новосибирске из-за аварии на теплосетях без отопления остались десятки жилых домов. В ведомстве уточнили, что причиной стал дефект трубопровода, из-за которого 58 многоквартирных домов лишились тепла. На месте прорыва оперативно начали работу аварийно-восстановительные бригады.

До этого в Ростове-на-Дону жители района Вертолетное Поле на протяжении дня оставались без электричества и горячей воды. Коммунальные службы изначально не называли сроки восстановления. Жители обратились в диспетчерскую сетевой компании «Тесла», где им сообщили об отключении четырех подстанций.