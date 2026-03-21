21 марта 2026 в 07:44

Что известно о масштабном отключении отопления в Новосибирске

Полсотни домов остались без отопления из-за аварии в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Авария на теплосетях произошла в Новосибирске, сообщили в управлении МЧС России по Новосибирской области. В частности, там зафиксирован дефект трубопровода. По данным ведомства, в результате 58 многоквартирных домов остались без отопления.

Под отключение попали 58 многоквартирных жилых домов, 14 административных зданий, семь социально-значимых объектов... Причина отключения — дефект трубопровода, — говорится в заявлении.

Уточняется, что на месте прорыва трубопровода работают аварийно-восстановительные бригады. Восстановление теплоснабжения запланировано на 21:00 (17:00 мск).

Ранее свет и горячая вода пропали на Вертолетном поле в Ростове-на-Дону. Возмущенные жители обратились в диспетчерскую сетевой компании «Тесла». Там ответили, что были отключены четыре подстанции. Причины отключений не уточняются.

До этого в Хабаровске произошла масштабная коммунальная авария, оставившая тысячи жителей без отопления и горячей воды. Из-за прорыва на улице Адмиральской под отключение попали сотни жилых домов. Также под отключение попали пять детских садов, шесть школ и 15 медицинских учреждений.

Новосибирск
Новосибирская область
аварии
отопление
отключения
