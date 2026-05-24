Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 01:11

Трамп раскрыл детали переговоров с Нетаньяху

Трамп сообщил об очень хорошем разговоре с премьером Израиля Нетаньяху

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп сообщил о позитивном и конструктивном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он подчеркнул, что диалог прошел в спокойной и рабочей атмосфере.

Беседа с Нетаньяху прошла очень хорошо, отметил Трамп. Также он указал, что обсуждались вопросы региональной повестки.

Кроме того, Трамп заявил о продвижении в работе над соглашением с Ираном. По его словам, основные параметры сделки уже согласованы и готовятся к официальному объявлению.

Ранее сообщалось, что во время военной кампании против Ирана премьер-министр Израиля совершил тайный визит к президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну. Эта поездка, отмечали в канцелярии главы израильского правительства, привела к прорыву в двусторонних отношениях.

До этого Нетаньяху заявил, что не считает завершенной войну США и Израиля против Ирана. Для окончания конфликта необходимо решить вопросы с запасами урана, иранскими объектами по его обогащению, прокси-силами и баллистическими ракетами, считает он.

Мир
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС Киргизии оценили риски эвакуации тела Наговицыной
У Белого дома слышна крупная перестрелка
В Киеве прогремела серия взрывов, объявлена воздушная тревога
Крупный пожар охватил здание администрации в Новосибирске
Трамп раскрыл детали переговоров с Нетаньяху
Штрафы на полмиллиона, слова об СВО, алкоголизм: как живет Дмитрий Харатьян
Спасаемся от гайморита: ценные советы врача, которые всегда работают
Обнаженный труп с кляпом во рту: маньяк-«лифтер» убил трех девушек
Евросоюз получил тревожный прогноз МВФ по госдолгу
Трамп заявил об открытии Ормузского пролива в рамках сделки с Ираном
В Белграде протестующие вышли на столкновение с полицией
В Адыгее ввели режим беспилотной опасности
США отложат поставки Японии ракет Tomahawk
США и Иран планируют объявить о соглашении в течение суток
Трамп почти договорился с Ираном
Канцероген или приправа: чем опасна соль, нужно ли отказаться. Советы врача
Бедное детство, дед-нацист, покупка спермы: за что Санду ненавидит Россию
В ЛНР объявили двухдневный траур после удара по колледжу в Старобельске
После атаки БПЛА на колледж в Старобельске в больницах остаются 10 человек
«Кровавый клоун»: в Киеве резко отреагировали на решение Зеленского
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.