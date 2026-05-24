Трамп раскрыл детали переговоров с Нетаньяху Трамп сообщил об очень хорошем разговоре с премьером Израиля Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп сообщил о позитивном и конструктивном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он подчеркнул, что диалог прошел в спокойной и рабочей атмосфере.

Беседа с Нетаньяху прошла очень хорошо, отметил Трамп. Также он указал, что обсуждались вопросы региональной повестки.

Кроме того, Трамп заявил о продвижении в работе над соглашением с Ираном. По его словам, основные параметры сделки уже согласованы и готовятся к официальному объявлению.

Ранее сообщалось, что во время военной кампании против Ирана премьер-министр Израиля совершил тайный визит к президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну. Эта поездка, отмечали в канцелярии главы израильского правительства, привела к прорыву в двусторонних отношениях.

До этого Нетаньяху заявил, что не считает завершенной войну США и Израиля против Ирана. Для окончания конфликта необходимо решить вопросы с запасами урана, иранскими объектами по его обогащению, прокси-силами и баллистическими ракетами, считает он.