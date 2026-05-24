Трамп заявил об открытии Ормузского пролива в рамках сделки с Ираном

В рамках сделки с Ираном Ормузский пролив планируется открыть, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети. Он отметил, что это является частью более широких договоренностей.

В дополнение ко многим другим элементам соглашения Ормузский пролив будет открыт, — сообщил Трамп.

Ранее сообщалось, что Иран на непрямых переговорах с США предложил приостановить на 10 лет обогащение урана свыше 3,6%. По информации журналистов, Тегеран также выразил готовность разбавить обогащенный свыше 20% уран на своей территории. Согласно проекту меморандума, иранская сторона подтвердит обязательство не разрабатывать ядерное оружие.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявлял, что переговоры между США и Ираном достигли заметного прогресса. По его словам, в ближайшие дни следует ждать новостей по теме урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Исламская Республика пока не уверена, что близка к соглашению с Соединенными Штатами по завершению войны. По его словам, между сторонами существуют глубокие противоречия.