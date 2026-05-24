«Нападение извне»: стало известно, как ЕС пытается ударить по России Экс-аналитик ЦРУ Макгрегор: ЕС пытается спровоцировать Россию на конфликт с США

Финляндия и прибалтийские страны Евросоюза пытаются спровоцировать Россию, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале. По его словам, таким образом они рассчитывают втянуть США в потенциальный конфликт с Москвой.

Эксперт отметил, что власти этих стран хотят создать ситуацию, при которой Вашингтону пришлось бы решать вопрос о применении пятой статьи устава НАТО. Он пояснил, что речь идет о механизме коллективной защиты государств Альянса.

Макговерн также усомнился в эффективности подобных действий. По его мнению, НАТО в настоящее время постепенно теряет свое прежнее значение.

Ранее глава МИД республики Элина Валтонен заявила: Финляндия намерена выстраивать исключительно мирные отношения с Россией. При этом она вновь высказалась в поддержку вступления Украины в НАТО.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения президента Финляндии Александра Стубба к США о наращивании военной помощи Киеву призваны затянуть украинский конфликт. По ее словам, такие заявления «низвергают, перечеркивают и предают забвению» гуманистические принципы. Дипломат подчеркнула, что финны и другие европейцы призывают готовиться к затяжному конфликту. Подобная линия призвана создать не только благоприятный агрессивный фон для украинской пропаганды, но и оправдать многомиллиардные транши в пользу Киева.