Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 09:53

«Северяне» стерли в пыль девять пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

ВС РФ уничтожили девять пунктов управления БПЛА под Сумами и Харьковом за сутки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Артиллеристы совместно с операторами войск беспилотных систем Вооруженных сил России за ночь уничтожили 60 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях, заявил РИА Новости представитель группировки войск «Север». По его словам, всего российские бойцы выполнили свыше 250 огневых задач.

В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожено более 60 солдат ВСУ, девять пунктов управления БПЛА, четыре единицы боевых бронированных машин, — отметил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ, освободив населенный пункт Артем в Донецкой Народной Республике, начали окружение Константиновки со всех сторон. По его словам, это стратегический успех. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого стало известно, что ВС РФ за сутки освободили в Красном Лимане 35 зданий, а также уничтожили до 30 украинских военнослужащих. В Константиновке российские бойцы освободили свыше 100 зданий и ликвидировали более 100 военных ВСУ.

Европа
Харьковская область
Сумская область
ВС РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выставка дизайнерских игрушек Super Toys открылась в Москве
«Бесконечное соединение»: в РФ перестал работать заблокированный мессенджер
Верховный суд указал на особенности хищения с имуществом
«Не нужно стесняться»: врач объяснил, почему хочется в туалет после кофе
Нарколог ответил, можно ли отличить этанол от метанола
Стало известно о полной блокировке Telegram
Суд вынес приговор подростку за убийство бабушки
Лондон расширил список санкций против России
Появились подробности в деле об убийстве найденной на чердаке дома девочки
Жительница Новосибирска рассказала о побеге брата из «рабочего дома»
Рок-группа «Калинов мост» вновь выступит на фестивале «Традиция»
В Сети появились кадры с задержанием работавшего на Киев россиянина
Европа нарастила импорт обогащенного урана из России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 июня: где сбои в России
Премия «История будущего» представила номинацию «Сценарная заявка»
Индонезия содрогнулась от мощного землетрясения
«Поступают нечестно»: игрок сборной Ирана пожаловался на условия на ЧМ
«Только на танке»: в России высмеяли запрет на въезд в ЕС участникам СВО
Европейцы заподозрили Трампа в сепаратных переговорах с Россией
Инфекционист опроверг страхи о глобальном распространении Эболы
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.