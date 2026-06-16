«Северяне» стерли в пыль девять пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

«Северяне» стерли в пыль девять пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки ВС РФ уничтожили девять пунктов управления БПЛА под Сумами и Харьковом за сутки

Артиллеристы совместно с операторами войск беспилотных систем Вооруженных сил России за ночь уничтожили 60 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях, заявил РИА Новости представитель группировки войск «Север». По его словам, всего российские бойцы выполнили свыше 250 огневых задач.

В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожено более 60 солдат ВСУ, девять пунктов управления БПЛА, четыре единицы боевых бронированных машин, — отметил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ, освободив населенный пункт Артем в Донецкой Народной Республике, начали окружение Константиновки со всех сторон. По его словам, это стратегический успех. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого стало известно, что ВС РФ за сутки освободили в Красном Лимане 35 зданий, а также уничтожили до 30 украинских военнослужащих. В Константиновке российские бойцы освободили свыше 100 зданий и ликвидировали более 100 военных ВСУ.