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16 июня 2026 в 10:04

Ученые заявили, что Солнце уходит в «летнюю спячку»

В ИКИ РАН предрекли полное затишье на Солнце

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Солнечная активность в настоящее время демонстрирует тенденцию к снижению, переходя в фазу, которую специалисты называют «летней спячкой», заявили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Это связано как с сезонными факторами, так и с общей фазой спада текущего солнечного цикла.

Солнечная активность на глазах впадает в традиционную летнюю спячку, к которой на этот раз добавляется общая ситуация спада солнечного цикла. Звезда довольно скучная, смотреть не на что, — следует из сообщения.

В настоящее время уровень вспышечной активности слегка повышен благодаря единственной группе пятен под номером 4465. Несмотря на свои небольшие размеры, эта группа имеет высокий класс магнитной сложности Beta-Gamma. Однако, по мнению специалистов, ее энергетического ресурса хватит ненадолго. Как только эта группа пятен истощится, основные показатели солнечной активности практически полностью прекратятся.

Ранее заведующая астрономической обсерваторией музея истории космонавтики в Калуге Екатерина Типикина рассказала, что жители Центральной России в июне и июле смогут наблюдать необычное атмосферное явление — серебристые облака. Они представляют собой самые высокие облака Земли, состоящие из ледяных кристаллов, подсвеченных солнцем.

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