В деле об убийстве найденной на чердаке дома девочки появился фигурант

В деле об убийстве найденной на чердаке дома девочки появился фигурант В Приморье по подозрению в убийстве 12-летней школьницы задержали подростка

Подросток подозревается в совершении убийства 12-летней девочки в Находке, передает пресс-служба СУ Следственного комитета по Приморскому краю. Возбуждено уголовное дело, фигуранта задержали.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативного сопровождения сотрудников УМВД России по Приморскому краю по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан подросток, — сказано в сообщении.

По данным РИА Новости, задержанному 12 лет. Как указал источник, близкий к ситуации, подросток из обычной семьи, он был знаком с убитой девочкой.

Ранее сообщалось, что тело 12-летней девочки нашли на чердаке дома в Приморье. Как передает пресс-служба СК по региону, инцидент произошел в поселке Врангель.

До этого семилетний мальчик утонул во время игры у реки под Канском в Красноярском крае. Школьник пришел к реке с другом: они решили попрыгать по бревнам. Ребенок не удержался и упал в воду. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Также вечером 12 апреля мертвого новорожденного ребенка нашли в одном из парков Тюмени. По данным источников в органах, это тело девочки. Полиция ищет родителей ребенка.