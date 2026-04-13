Мертвого младенца нашли в парке в Тюмени

Мертвого новорожденного нашли в одном из парков Тюмени вечером 12 апреля, передает 72.RU. По данным источников, это тело девочки. Полиция ищет родителей ребенка. Правоохранительные органы пока не комментировали ситуацию.

Вчера вечером в парке нашли новорожденного младенца. Это девочка, — отметил очевидец.

Ранее в Тюменской области полицейские нашли младенца в кузове эвакуатора. Правоохранители устанавливают личность причастного к инциденту. Другие подробности пока неизвестны.

В Чите до этого младенец умер в роддоме на следующий день после рождения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Также стало известно, что жительница Улан-Удэ перевернула электроплиту на уже умершего от асфиксии младенца. Таким образом она пыталась выдать его гибель за несчастный случай. Изначально женщина не заметила, как младенец задохнулся во время кормления. Она уснула в момент кормления грудью, а очнувшись, испугалась и перенесла тело на кухню, где и опрокинула плитку. После пошла в магазин и лишь затем вызвала скорую.