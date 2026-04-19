Мужчина расстрелял детей и попытался скрыться на угнанном автомобиле

Американец расстрелял восемь детей и попытался скрыться на угнанном автомобиле

Восемь несовершеннолетних стали жертвами стрельбы в американском городе Шривпорт в штате Луизиана, передает NBC News. Подозреваемый в нападении угнал автомобиль и попытался скрыться, но был ликвидирован полицейскими во время преследования.

На данный момент нам известно как минимум о 10 пострадавших от огнестрельных ранений минувшей ночью в ходе бытового конфликта. Восемь из них погибли. Возраст погибших — от одного года до 14 лет, — говорится в сообщении.

