Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 17:15

Неизвестные открыли огонь по детям в Чернигове

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое мужчин открыли огонь по детям в Чернигове, заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале. По его словам, есть пострадавшие. На место происшествия прибыли полицейские.

Как уточнило украинское издание «Страна.ua», одного из стрелков уже задержали. По предварительной информации, ранены три человека, однако неизвестно, пострадали злоумышленники или люди, по которым открыли огонь.

Ранее в Киеве вооруженный мужчина открыл огонь по людям на Голосеевском проспекте, после чего укрылся в помещении супермаркета «Велмарт». Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко позднее заявил, что стрелок был ликвидирован снайперами при задержании. В СМИ также сообщали, что в этом районе разгорелся пожар. Очевидцы предположили, что террорист мог применить взрывчатку.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что после стрельбы восемь раненых остаются в больницах. По его словам, один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Также среди пострадавших есть ребенок.

Европа
Украина
Чернигов
дети
кадры
стрельба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.