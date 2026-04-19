Неизвестные открыли огонь по детям в Чернигове

Двое мужчин открыли огонь по детям в Чернигове, заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале. По его словам, есть пострадавшие. На место происшествия прибыли полицейские.

Как уточнило украинское издание «Страна.ua», одного из стрелков уже задержали. По предварительной информации, ранены три человека, однако неизвестно, пострадали злоумышленники или люди, по которым открыли огонь.

Ранее в Киеве вооруженный мужчина открыл огонь по людям на Голосеевском проспекте, после чего укрылся в помещении супермаркета «Велмарт». Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко позднее заявил, что стрелок был ликвидирован снайперами при задержании. В СМИ также сообщали, что в этом районе разгорелся пожар. Очевидцы предположили, что террорист мог применить взрывчатку.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что после стрельбы восемь раненых остаются в больницах. По его словам, один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Также среди пострадавших есть ребенок.