В Турции учительница закрыла собой учеников во время стрельбы и погибла

В Турции учительница закрыла собой учеников во время стрельбы и погибла

Учительница математики Айла Кара погибла при нападении на школу в турецком городе Кахраманмараш, сообщает телеканал Ahaber. Женщина пыталась защитить учеников во время стрельбы.

В результате нападения на школу погибла учительница математики Айла Кара, которая защищала учеников от стрелявшего, — передает Ahaber.

Как стало известно, стрельбу открыл ученик восьмого класса. Инцидент случился, 15 апреля, в одной из городских школ. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что инцидент не классифицируется как теракт.

Согласно предоставленным данным, жертвами трагедии стали девять человек, из них восемь — ученики. Еще 13 пострадавших лежат в больницах. Состояние троих из них оценили как тяжелое. После случившегося нападавший покончил с собой.

