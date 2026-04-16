В Турции учительница закрыла собой учеников во время стрельбы и погибла

Учительница математики Айла Кара погибла при нападении на школу в турецком городе Кахраманмараш, сообщает телеканал Ahaber. Женщина пыталась защитить учеников во время стрельбы.

Как стало известно, стрельбу открыл ученик восьмого класса. Инцидент случился, 15 апреля, в одной из городских школ. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что инцидент не классифицируется как теракт.

Согласно предоставленным данным, жертвами трагедии стали девять человек, из них восемь — ученики. Еще 13 пострадавших лежат в больницах. Состояние троих из них оценили как тяжелое. После случившегося нападавший покончил с собой.

До этого молодого человека с предметом, похожим на винтовку, заметили в районе Теплый Стан в Москве. Очевидцы сообщали, что неизвестный бродил у школы на улице Академика Виноградова, после чего направился в сторону леса.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
