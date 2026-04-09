Муж без лица, рыдания детей: в Добрянке похоронили убитую школьником учительницу

В городе Добрянке Пермского края простились с педагогом Олесей Багутой, которую 7 апреля зарезал ученик школы № 5. На похороны пришли сотни людей. Практически все они не способны были поверить, что такая трагедия могла произойти. О чем говорили местные жители, родные и школьники на прощании с учителем — в материале NEWS.ru.

«С каждой минутой нам все тяжелее»

Прощание с Олесей Багутой проходило во Дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина. В зале собрались сотни людей: родные погибшей, коллеги, ученики и просто неравнодушные жители города. Зал прощания был без преувеличения переполнен, многие стояли в проходах.

Добрянка — небольшой город в Пермском крае. Его население — чуть более 28 тысяч человек. Как рассказала NEWS.ru одна из местных жительниц, тут практически все друг друга знают:

«Я вот с Олесей Петровной [Багутой] лично не была знакома, но у нее, например, учились дети моих друзей. Об учителе слышала только хорошее. Конечно, весь город до сих пор пребывает в шоке. Невозможно поверить в случившееся. Мне рассказали, что ребята в школе на уроках плачут. Это какая-то чудовищная трагедия!»

И. о. министра образования и науки Пермского края Анастасия Парфенова выразила родным и близким педагога соболезнования от лица губернатора и правительства региона. «Как исполняющему обязанности министра образования мне очень тяжело говорить от лица системы, которая не смогла защитить одного из самых ценных, самых преданных ей людей», — сказала она.

Парфенова добавила, что все учительское сообщество потрясено случившейся трагедией. «С каждой минутой нам все тяжелее и тяжелее, потому что жестокость в отношении прекрасного человека, которым была Олеся Петровна, заставляет нас чувствовать свое бессилие. Нам предстоит проделать огромную работу для того, чтобы этого нигде больше не повторилось», — подчеркнула она.

Прощание с педагогом Олесей Багутой Фото: Стрингер/NEWS.ru

Как с Олесей Багутой простились ученики

Во время церемонии прощания к гробу выстроилась очередь — люди ожидали по 20–30 минут, чтобы лично проститься с погибшей учительницей. Очевидцы рассказали NEWS.ru, что многие не могли сдержать рыданий. Некоторым, в том числе подросткам, на фоне переживаний становилось плохо — рядом дежурила бригада скорой помощи.

Олеся Багута преподавала русский язык и литературу, была классным руководителем у выпускников — девятого класса. На прощании ученики, как пишут местные СМИ, вышли вперед вместе с одной из родительниц, женщина взяла слово. Со слезами на глазах она рассказала, что Олеся Петровна была «доброй, нежной, ласковой, рассудительной, отзывчивой женщиной».

К слову, о Багуте до сих пор и ученики, и родители говорят исключительно в настоящем времени. «Она всегда выслушает и всегда найдет решение», — призналась родительница.

«В наших сердцах будет вечно жить память о ней. Говорят, учителя не умирают — их души живут вечно. Пусть она оберегает свой класс, поможет им на экзаменах», — заключила женщина.

Ученики Багуты также не скрывали слез. Одна из семиклассниц, говоря о своем педагоге, расплакалась: «Она очень добрый человек, который мог поддержать в любую секунду… Я очень любила ее, это был мой самый любимый учитель. Сейчас мне очень тяжело... Мне кажется, все ее любили».

Глава Добрянского округа Дмитрий Антонов тоже с трудом сдерживал эмоции, во время выступления его голос дрожал. Антонов признался, что весь город прощается с человеком с большой буквы. Антонов процитировал стихотворение: «Уходят в мир иной учителя, им не успели низко поклониться. // Лишь боль утраты искажает лица. // Уходят в мир иной учителя».

Церемония прощания с учительницей школы № 5 Олесей Багутой, погибшей утром 7 апреля от рук девятиклассника, в городе Добрянке Пермского края Фото: Стрингер/NEWS.ru Церемония прощания с учительницей школы № 5 Олесей Багутой, погибшей утром 7 апреля от рук девятиклассника, в городе Добрянка Пермского края Фото: Стрингер/NEWS.ru Церемония прощания с учительницей школы № 5 Олесей Багутой, погибшей утром 7 апреля от рук девятиклассника, в городе Добрянке Пермского края Фото: Стрингер/NEWS.ru Церемония прощания с учительницей школы № 5 Олесей Багутой, погибшей утром 7 апреля от рук девятиклассника, в городе Добрянке Пермского края Фото: Стрингер/NEWS.ru Церемония прощания с учительницей школы № 5 Олесей Багутой, погибшей утром 7 апреля от рук девятиклассника, в городе Добрянке Пермского края Фото: Стрингер/NEWS.ru Церемония прощания с учительницей школы № 5 Олесей Багутой, погибшей утром 7 апреля от рук девятиклассника, в городе Добрянке Пермского края Фото: Стрингер/NEWS.ru Церемония прощания с учительницей школы № 5 Олесей Багутой, погибшей утром 7 апреля от рук девятиклассника, в городе Добрянке Пермского края Фото: Стрингер/NEWS.ru Церемония прощания с учительницей школы № 5 Олесей Багутой, погибшей утром 7 апреля от рук девятиклассника, в городе Добрянке Пермского края Фото: Стрингер/NEWS.ru Церемония прощания с учительницей школы № 5 Олесей Багутой, погибшей утром 7 апреля от рук девятиклассника, в городе Добрянке Пермского края Фото: Стрингер/NEWS.ru Церемония прощания с учительницей школы № 5 Олесей Багутой, погибшей утром 7 апреля от рук девятиклассника, в городе Добрянке Пермского края Фото: Стрингер/NEWS.ru

Прекрасная, спокойная, красивая

Во время церемонии прощания выступила сестра Олеси Багуты Татьяна. Женщина поблагодарила всех, кто пришел проститься.

«Самое главное, хотелось пожелать ребятам: пусть у вас все будет хорошо, пусть экзамены вы сдадите так, как хотела Олеся Петровна. Договорились? Она останется в наших сердцах, мы продолжаем жить», — разрыдалась женщина.

Супруг Олеси Багуты Александр почти не мог говорить — всю церемония прощания он просидел у гроба, постоянно закрывая лицо руками. Местным журналистам он рассказал, что в тот страшный день жена пошла в школу «прекрасная, спокойная, красивая».

Олесю Багуту похоронили на местном кладбище. Крест с фотографией учителя утонул в цветах и траурных венках. На снимке педагог улыбается. Именно такой ее и запомнили.

Что произошло в школе

7 апреля девятиклассник добрянской школы № 5 напал на своего классного руководителя прямо на крыльце учебного заведения. Он нанес ей несколько ударов кухонным ножом. В тяжелом состоянии женщина была доставлена в больницу, где вскоре скончалась. После нападения подросток сдался полиции.

Одна из бывших одноклассниц ученика, расправившегося с педагогом, на условиях анонимности рассказала NEWS.ru, что Максим (имя изменено) был «чересчур агрессивным».

Сотрудник СК РФ на месте происшествия у добрянской школы № 5 Фото: t.me/sledcom_press*

«От него неоднократно поступали угрозы и мне, и другим моим одноклассникам. Учился он плохо, учителя постоянно жаловались на его поведение, в классе он ни с кем не общался», — рассказала собеседница.

Адвокат Леонид Исаев выразил мнение, что 17-летнему школьнику грозит до 10 лет тюрьмы. По его словам, применение статьи 88 Уголовного кодекса РФ существенно смягчает верхнюю планку наказания для несовершеннолетних.

Адвокат Григорий Сарбаев в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что пункт 6 статьи 88 Уголовного кодекса, который регулирует сроки наказания для несовершеннолетних, говорит о том, что подросткам, совершившим особо тяжкие преступления, назначается срок не свыше 10 лет и отбывается он в воспитательных колониях, где условия содержания намного мягче, чем в колониях общего или тем более строгого режима.

«Таким образом, сегодня подросток может зарезать хоть пять человек, но получить максимально 10 лет колонии, а то и меньше», — пояснил Сарбаев.

Елена Балуева, адвокат подростка, который зарезал учительницу, рассказала, что Максим отказывается от защиты и хочет, чтобы его наказали.

«Суть конфликта, я так понимаю, была все-таки в том, что учитель долгое время ему говорила, что он не получит никогда аттестат, что он — никчемный, что у него никогда в жизни ничего хорошего не будет. Накипело, видимо», — сказала адвокат.

Ранее стало известно, что задержанный в Добрянке молодой человек на допросе выдвинул обвинения в адрес педагога. Он утверждал, будто учительница подвергала его постоянному давлению и травле.

