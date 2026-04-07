Адвокат ответил, какой срок грозит пермскому школьнику за поножовщину Адвокат Исаев: пермскому школьнику за поножовщину грозит до 10 лет тюрьмы

Пермскому школьнику, устроившему поножовщину в учебном заведении, грозит до 10 лет тюрьмы, заявил NEWS.ru член Адвокатской палаты Москвы адвокат Леонид Исаев. По его словам, применение статьи 88 Уголовного кодекса РФ существенно смягчает верхнюю планку наказания для несовершеннолетних.

Поножовщина в школе Пермского края подпадает под часть 1 статьи 105 УК РФ. Такое действие карается наказанием в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет. Но согласно статье 88 УК РФ, максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних не может превышать 10 лет, а низший срок наказания сокращается наполовину. Таким образом, школьнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет, — сказал Исаев.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что напавший с ножом на учительницу пермский школьник мог состоять в запрещенных экстремистских чатах. Он также посоветовал проверить интернет-запросы 17-летнего подростка. По словам криминалиста, в России наблюдается тенденция ожесточения детей и ухудшения их поведения.