Адвокат ответил, какой срок грозит пермскому школьнику за поножовщину

07 апреля 2026 в 12:42

Адвокат Исаев: пермскому школьнику за поножовщину грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пермскому школьнику, устроившему поножовщину в учебном заведении, грозит до 10 лет тюрьмы, заявил NEWS.ru член Адвокатской палаты Москвы адвокат Леонид Исаев. По его словам, применение статьи 88 Уголовного кодекса РФ существенно смягчает верхнюю планку наказания для несовершеннолетних.

Поножовщина в школе Пермского края подпадает под часть 1 статьи 105 УК РФ. Такое действие карается наказанием в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет. Но согласно статье 88 УК РФ, максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних не может превышать 10 лет, а низший срок наказания сокращается наполовину. Таким образом, школьнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет, — сказал Исаев.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что напавший с ножом на учительницу пермский школьник мог состоять в запрещенных экстремистских чатах. Он также посоветовал проверить интернет-запросы 17-летнего подростка. По словам криминалиста, в России наблюдается тенденция ожесточения детей и ухудшения их поведения.

Регионы
школьники
адвокаты
дети
нападения
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Песков ответил на вопрос о последствиях атаки ВСУ на КТК
План «Перехват» в Таганроге: мужчина расстрелял мать и отца из карабина?
СМИ раскрыли детали отвергнутого США мирного плана Ирана
Названы самые интригующие пары второго раунда Кубка Гагарина
«Не первый раз»: Песков об атаке ВСУ на объект КТК в Новороссийске
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
