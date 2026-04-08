«Накипело»: адвокат напавшего на учительницу подростка вышла с заявлением

Подросток из Пермского края, который зарезал учительницу, отказывается от защиты и хочет, чтобы его наказали, заявила его адвокат Елена Балуева. Как передает 59.RU, она отметила, что, возможно, у обвиняемого «накипело», поэтому он решился на преступление.

Суть конфликта, я так понимаю, была все-таки в том, что учитель долгое время ему говорила о том, что он не получит никогда аттестат, что он никчемный, что у него никогда в жизни ничего хорошего не будет. Накипело, видимо, — сказала адвокат.

Подростку может грозить наказание до 10 лет лишения свободы, однако окончательное решение будет зависеть в том числе от результатов психиатрической экспертизы. В ближайшее время суд должен определить меру пресечения.

Ранее стало известно, что задержанный в Добрянке молодой человек на допросе выдвинул обвинения в адрес педагога. Он утверждал, будто учительница подвергала его постоянному давлению и травле.

До этого одноклассники напавшего на учительницу в Пермском крае заявили, что неоднократно жаловались на его неадекватное поведение. Родители школьников также обращались в полицию.