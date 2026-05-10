Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми

Площадку с арт-объектом «Счастье не за горами» частично затопило на набережной в Перми, сообщает РИА Новости. По информации журналистов, из берегов вышла река Кама.

Известно, что арт-объект появлялся во многих фильмах и сериалах, которые снимали в Пермском крае. Его также подтапливало в 2020 и 2025 годах. В 2026 году половодье проходит в штатном режиме — подтопленных жилых территорий нет.

Ранее спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали женщину с трехлетним ребенком, которые не могли самостоятельно выбраться из охотничьего домика на Камчатке. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что люди оказались заблокированы из-за весенней распутицы и вскрытия рек.

Также сообщалось, что не менее 20 жилых домов и 798 приусадебных участков оставались подтопленными в Сибири по состоянию на 6 мая. В пресс-центре аппарата полпреда президента в СФО Анатолия Серышева уточнили, что в семи регионах Сибири сохранялась сложная паводковая обстановка.

До этого в Томске начали процессуальную проверку по факту подтопления и проблем с инфраструктурой в поселке Заварзино. Поводом стало обращение местной жительницы в Следственный комитет РФ.