Трагедия на Каме: матрос утонул, пытаясь доплыть до берега

В реке Каме утонул 19-летний студент. Друзья говорят, что юноша хотел снять контент для соцсетей, а родственники твердят о нарушении мер безопасности на судне, на котором работал молодой человек. NEWS.ru рассказывает об этом происшествии.

Спасать было некого

19-летний матрос-моторист Артем Пашуев из Пермского края погиб 5 октября в селе Нижние Муллы. После завершения вахты на дноуглубительном судне «Камский-429» он решил спрыгнуть за борт и вплавь добраться до берега, но дистанция оказалась для него непосильной, и он утонул, пишет aif.ru.

Инцидент произошел около 10:50 утра, когда курсант четвертого курса Пермского филиала ВГУВТ уже закончил смену. Спасатели прибыли на место происшествия, когда уже было поздно.

В Госинспекции труда Пермского края подтвердили, что Пашуев самовольно покинул судно после сдачи вахты. Теперь создана специальная комиссия, проводятся следственные действия. По предварительным данным, нарушений рабочего порядка на судне выявлено не было.

«Хотел просто контента заснять»

Причины, побудившие молодого человека прыгнуть в воду, до конца не ясны. По словам его близкой подруги Лейлы, Артем мог решиться на это ради съемки короткого видео для соцсетей.

«Ребята сказали, что он хотел просто „контента заснять“. Мы так поняли, потом у него случилась судорога. Наверное, не рассчитал силы», — поделилась она.

Девушка отмечает, что Артем был активным, общительным и целеустремленным.

«Ему нравилась его работа, он гордился тем, что стал матросом. У него были большие планы на жизнь», — делится Лейла.

Молодой человек был родом из города Чердыни. Там он окончил местную школу и переехал в Пермь для получения профессии моториста, параллельно подрабатывая на судах Камского бассейна.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Мать не находит места»

У Артема остались родители и младшая сестра.

«Мать плачет, не находит себе места. Тёма — ее любимый сын», — говорит директор школы, которую окончил юноша, Галина Стрик.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Помимо гипотезы о съемке видео, есть предположение, что матрос хотел проверить, сможет ли быстро доплыть до берега. Однако в октябре вода в Каме холодная — около +9 °C, а течение сильное. Даже подготовленный человек в таких условиях быстро теряет силы, а мышцы могут свести судорогой.

При этом сестра погибшего Светлана сетует, что на судне не было спасательных кругов, а в воде он оказался не из-за желания проверить свою спортивную подготовку.

«Они в ночную смену расчистили реку, там глубина восемь метров. Он споткнулся после ночной смены и упал в воду. <…> Там полное нарушение техники безопасности. Нет даже спасательного круга», — настаивает Светлана.

