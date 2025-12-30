Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 15:01

Иностранец планировал теракт в адыгейской школе

ФСБ пресекла подготовку теракта против учащихся одной из школ в Адыгее

Федеральная служба безопасности пресекла подготовку террористического акта против учащихся одной из школ в Адыгее, пишет ТАСС. По подозрению в организации нападения задержан сторонник международной террористической организации. Им оказался гражданин одной из стран Центральной Азии.

Федеральной службой безопасности на стадии приготовления пресечен террористский акт в отношении учащихся одной из школ на территории Республики Адыгея, — говорится в сообщении.

В припаркованной у школы машине задержанного силовики обнаружили и изъяли десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие — два тактических ножа, а также флаг террористической организации. Осмотр смартфона показал, что деятельность террориста контролировалась из-за рубежа через Telegram.

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга арестовал мужчину по обвинению в двух терактах на ж/д перегонах и покушении на поджог служебных автомобилей полиции. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Задержанный полностью признал вину.

