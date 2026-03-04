Для школьников с диабетом и аллергией разработают отдельное меню

В Госдуме предложили закрепить лечебное и диетическое питание в школах и садах

Законопроект, обязывающий детские учреждения предоставлять диетическое и лечебное питание для нуждающихся детей, направлен на отзыв в правительство, сообщает ТАСС. Автором инициативы выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Документ предлагает дополнить закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» нормой, согласно которой руководитель организации утверждает основное меню и отдельно предусматривает рацион для детей, которым требуется лечебное или диетическое питание. Требования распространяются на детские сады, школы, колледжи и лагеря.

Кроме того, инициатива обязывает выделять из бюджета достаточно средств, чтобы не допустить их нехватки для питания льготных категорий учащихся. Меню должно соответствовать принципам здорового питания и установленным нормам.

