04 марта 2026 в 10:20

Для школьников с диабетом и аллергией разработают отдельное меню

В Госдуме предложили закрепить лечебное и диетическое питание в школах и садах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Законопроект, обязывающий детские учреждения предоставлять диетическое и лечебное питание для нуждающихся детей, направлен на отзыв в правительство, сообщает ТАСС. Автором инициативы выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Документ предлагает дополнить закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» нормой, согласно которой руководитель организации утверждает основное меню и отдельно предусматривает рацион для детей, которым требуется лечебное или диетическое питание. Требования распространяются на детские сады, школы, колледжи и лагеря.

Кроме того, инициатива обязывает выделять из бюджета достаточно средств, чтобы не допустить их нехватки для питания льготных категорий учащихся. Меню должно соответствовать принципам здорового питания и установленным нормам.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман поддержал введение устного экзамена по истории для девятиклассников, назвав его полезной тренировкой перед ОГЭ. По его мнению, жалобы на перегрузку школьников, которые звучат десятилетиями, не должны влиять на образовательные инициативы.

