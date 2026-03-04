Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей

Современные дети получают больше калорий, а следовательно, больше энергии, чем могут потратить, рассказала 360.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. Она отметила, что раньше образ жизни детей был более активным.

Сейчас все это в доступности. И мало того, что еда изобилует энергией такой, которая легко очень поступает в организм. И даже не нужно тратить калории, чтобы ее переварить и эту энергию извлечь, — рассказала Соломатина.

Нутрициолог призвала сократить количество простых углеводов в рационе детей. По ее словам, они могут превратиться в глюкозу и повреждать клетки организма.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса 25% россиян признались, что их дети едят фастфуд хотя бы один раз в неделю. Родители отметили, что запрет рекламы вряд ли повлияет на частоту употребления «вредной» еды.