Россияне рассказали об отношении детей к фастфуду

По результатам опроса, 25% опрошенных россиян признались, что их дети едят фастфуд хотя бы один раз в неделю, сообщает KP.RU. Родители отметили, что запрет рекламы вряд ли повлияет на частоту употребления «вредной» еды.

Контролируйте лучше качество продуктов в магазинах, а не рекламу. А то часто не пойми что там в составе. Мы же в детстве все не увлекались ЗОЖ. Ели котлеты, пюре, хлеб, блины и прочее. Но [полных] особо-то не было, — высказался один из родителей, принявших участие в опросе.

Респонденты рассказали, что считают физическую активность более действенным способом сбросить вес, чем ограничения в питании. Еще 9% россиян отмечают, что их дети едят снеки и фастфуд каждый день.

Опрос бал проведен среди подписчиков издания в социальных сетях, а также в мессенджерах. Участие в исследовании приняли 2,5 тысячи человек.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина рассказала, что запрет на использование детей в рекламе фастфуда принесет пользу. Она отметила, что одобряет подобную инициативу.