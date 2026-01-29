Зимняя Олимпиада — 2026
Диетолог оценила идею о запрете показа детей в рекламе фастфуда

Диетолог Соломатина: закон о запрете детей в рекламе фастфуда принесет пользу

Запрет на использование детей в рекламе фастфуда принесет пользу, заявила 360.ru врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина. Она отметила, что одобряет подобную инициативу.

Я очень хорошо смотрю на эту инициативу, это надо было сделать давно. Дело в том, что если бы реклама не работала, то в нее никто не вкладывал бы деньги, — заявила Соломатина.

Диетолог отметила, что образы детей вызывают теплые и семейные ассоциации, которые накладываются на привлекательные изображения еды. Она подчеркнула, что дети не понимают всех особенностей вредной еды и могут действовать необдуманно.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что запрет на использование образов детей в рекламе может помочь в борьбе с детским ожирением. Он отметил, что запрет также должен затронуть рекламу снеков и сладких напитков.

