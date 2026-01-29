В Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда с участием детей Депутат Свищев: запрет на образы детей в рекламе поможет в борьбе с ожирением

Запрет на использование образов детей в рекламе может помочь в борьбе с детским ожирением, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что запрет также должен затронуть рекламу снеков и сладких напитков.

Суть законопроекта: полный запрет на использование детских образов. Реклама продукции с повышенным содержанием сахара, соли, жиров — по критериям Роспотребнадзора — не сможет использовать изображения или видео с участием несовершеннолетних, включая мультипликационных героев, явно апеллирующих к детской аудитории, — рассказал Свищев.

По словам депутата, с помощью «семейных сцен» и игрушек маркетологи воздействуют на ребенка. Он отметил, что такая инициатива может внести вклад в формирование культуры здорового питания.

Ранее депутат Яна Лантратова заявила, что рекламу импортных игрушек на детских телеканалах в России следует запретить. По ее словам, данная мера позволит уменьшить маркетинговое давление иностранных брендов.