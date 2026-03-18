Что известно о последствиях падения обломков ракет на аэропорт Бен-Гурион Ynet: три частных самолета повреждены осколками ракет в аэропорту Бен-Гурион

Три частных воздушных судна получили повреждения в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве в результате падения обломков ракет во время недавних обстрелов с территории Ирана, сообщает израильский портал Ynet. По информации источника, один из самолетов сгорел полностью.

Как отмечает портал, данных о пострадавших в результате этих происшествий не поступало. Другие подробности, включая принадлежность самолетов и точное время инцидентов, пока не разглашаются.

Ранее иранское военное командование объявило о намерении широко использовать новейшие системы обороны в конфликте на Ближнем Востоке. По словам представителя армии Ирана Мохаммада Акраминия, основными целями предстоящих атак будут ключевые объекты Соединенных Штатов и Израиля.

Также Корпус стражей Исламской революции сообщил, что Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и его соратников. В заявлении отмечается, что ракеты «поразили более 100 целей» на территории Израиля.