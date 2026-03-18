18 марта 2026 в 18:31

Что известно о последствиях падения обломков ракет на аэропорт Бен-Гурион

Ynet: три частных самолета повреждены осколками ракет в аэропорту Бен-Гурион

Аэропорт имени Бен-Гуриона Фото: Achille Abboud/IMAGO/Global Look Press
Три частных воздушных судна получили повреждения в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве в результате падения обломков ракет во время недавних обстрелов с территории Ирана, сообщает израильский портал Ynet. По информации источника, один из самолетов сгорел полностью.

Как отмечает портал, данных о пострадавших в результате этих происшествий не поступало. Другие подробности, включая принадлежность самолетов и точное время инцидентов, пока не разглашаются.

Ранее иранское военное командование объявило о намерении широко использовать новейшие системы обороны в конфликте на Ближнем Востоке. По словам представителя армии Ирана Мохаммада Акраминия, основными целями предстоящих атак будут ключевые объекты Соединенных Штатов и Израиля.

Также Корпус стражей Исламской революции сообщил, что Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и его соратников. В заявлении отмечается, что ракеты «поразили более 100 целей» на территории Израиля.

Израиль
Иран
самолеты
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон озвучил цену нового французского авианосца
Продюсер назвал город, который станет альтернативой Дубаю для шоу-бизнеса
У краснодарского депутата отобрали активы на 10 млрд рублей
Российский генерал оценил вероятность массовых протестов на Украине
Во Франции объяснили, в каком случае Сафонов потеряет место в составе ПСЖ
Что сказал Патрушев о российских морских дронах в сравнении с зарубежными
Заступничество польских коллег не спасло Бутягина от экстрадиции
«Бросить солдат в воду»: Иран пригрозил США и Израилю масштабным ответом
«Дело плохо»: историк предупредил об опасности скандального дела Бутягина
Американская разведка признала превосходство России
В российских заповедниках могут появиться военные базы
«Находятся в опасности»: в Ираке забили тревогу из-за обострения войны
Что известно об отмене антироссийских санкций в США
Что известно о последствиях падения обломков ракет на аэропорт Бен-Гурион
Дом, который успокаивает: роль мягких тканей в антистресс-интерьере
Простая комбинация цифр принесла россиянину 314 млн рублей
Что известно о похищенной в Смоленске девочке
Захарова раскрыла траты России на оказание гумпомощи нуждающимся странам
Глава «Турпомощи» раскрыл, исчезнут ли туроператоры из-за цифровизации
Известный британский певец взбесил украинских фанатов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

