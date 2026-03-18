Чуть не устроили новый Чернобыль. США атаковали АЭС «Бушер»: что известно

США и Израиль нанесли удар по территории АЭС «Бушер» в Иране, в непосредственной близости от действующего энергоблока. Эта атака стала первой с начала боевых действий на Ближнем Востоке, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Россия решительно осудила удар и напомнила, что ведение огня по действующим объектам ядерной энергетики — вопиющее пренебрежение принципами международной безопасности. К чему может привести безрассудство американских и израильских войск — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке на АЭС «Бушер»

Организация атомной энергии Ирана вечером 17 марта сообщила, что АЭС «Бушер» подверглась обстрелу. Боеприпас упал прямо на территории объекта, повреждений и пострадавших нет.

Глава Росатома Лихачев сообщил, что удар пришелся по территории рядом со зданием метеорологической службы вблизи энергоблока. Он отметил, что радиационный фон на станции остается в норме, но призвал стороны ближневосточного конфликта приложить все возможные усилия для деэскалации в районе АЭС.

«Наша принципиальная позиция: ведение огня по действующим объектам ядерной энергетики — это вопиющее пренебрежение ключевыми правилами и принципами международной безопасности», — сказал он.

Лихачев добавил, что сейчас на станции находятся около 480 специалистов Росатома. Корпорация готовит третью волну эвакуации персонала.

Иранские специалисты в здании АЭС «Бушер» Фото: Hossein Fatemi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что удар по АЭС имеет не военный, а сугубо политический смысл.

«На территории „Бушера“ нет ни войск, ни вооружений, ни военных объектов. По сути, эта атака — жест бессилия. США и Израиль не могут справиться с Ираном, поэтому готовы устроить там ядерную катастрофу», — уверен эксперт.

К чему приведут удары по АЭС «Бушер»

«Бушер» — первая атомная электростанция не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации в 1995-м при участии Росатома. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 2013 году, сейчас идет строительство второго, а также заключен контракт на возведение третьего.

АЭС расположена на юго-западе Исламской Республики, всего в нескольких километрах от побережья Персидского залива. Поэтому ее повреждение может привести к опасным последствиям не только для Ирана и Ближнего Востока, подчеркнул Колесник.

«Ближний Восток — один из самых густонаселенных регионов мира. Если АЭС повредят и случится утечка радиации, то радиация накроет весь Ближний Восток, а возможно, и Северную Африку, и Южную Европу», — пояснил он.

Депутат добавил, что радиационное загрязнение также может еще сильнее парализовать Ормузский пролив, через который идет до 30% поставок жидких углеводородов.

Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Если он перестанет быть судоходным, — а при радиационной аварии это неизбежно — резко вырастут цены на нефть и газ, а следом произойдет мировой экономический кризис. Стоимость нефти может достичь и $200 долларов за баррель или еще выше. Потому что вся торговля нефтью через Персидский залив встанет. Кроме того, атака на АЭС, приведшая к атомной катастрофе, — это то же самое, что удар ядерным оружием. То есть все ограничения на его применение снимаются», — добавил Колесник.

Доктор технических наук, профессор член общественного совета Росатома Владимир Кузнецов в свою очередь заметил: удары по АЭС с последующими выбросами радиации могут оставить страны Персидского залива без питьевой воды.

«Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Оман получают питьевую воду главным образом из опреснительных установок. А они от радиации не защищают», — заметил собеседник NEWS.ru.

Могут ли США и Израиль разрушить АЭС «Бушер»

4 марта постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уже сообщал о взрывах в нескольких километрах от АЭС «Бушер». Он отмечал: «Нарушение целостности этого ядерного объекта чревато катастрофическими последствиями».

Президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов объяснил NEWS.ru, что на иранской АЭС есть гермооболочка, призванная защищать станцию от ударного воздействия. Но это не отменяет угрозы.

«Если подвергать станцию обстрелам, будут разрушены не бетонный саркофаг вокруг реактора, а различные вспомогательные системы, например системы охлаждения отработанного ядерного топлива. А это крайне опасно», — указал он.

Кузнецов заметил, что в реакторе АЭС сейчас находится около 70 т ядерного топлива, еще порядка 200 т — на принудительном охлаждении.

Топливные элементы в бассейне выдержки внутри АЭС Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

«Чтобы топливо охлаждалось, необходимо электричество, на котором работают насосы, подающие воду. Не будет электричества — насосы остановятся и произойдет тепловой выброс радиации, как это случилось в 2011 году в Фукусиме», — уточнил эксперт.

Сейчас, добавил он, многое зависит от того, насколько повреждена энергосистема Ирана и удастся ли обеспечить работу дизель-генераторов, питающих насосы в случае проблем с подачей электричества на Бушерскую АЭС.

«Атомная электростанция не защищена средствами ПВО. Если ее продолжат обстреливать, то есть вероятность полного прекращения подачи электричества, а значит, и охлаждения отработанного ядерного топлива. И тогда вполне реальна ядерная катастрофа», — отметил Кузнецов.

Чем рискуют США и Израиль

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что удары по АЭС могут иметь и политические последствия.

Политолог Леонид Савин уверен — страны Персидского залива начнут дистанцироваться от США, которые не способны обеспечить региону безопасность. По его словам, в регионе уже формируется новый военно-политический блок без участия США: в прошлом году Саудовская Аравия заключила соглашение о совместной обороне с Пакистаном, и к этому пакту хочет присоединиться Турция. Арабские государства также могут задуматься о выводе своих инвестиций из американской экономики.

«США становятся крайне ненадежным партнером. Дефицит бюджета и госдолг растут, в стране политическая нестабильность, а тут еще и „удар в спину“ — развязывание войны в Персидском заливе», — уточнил Савин.

Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/White House/Global Look Press

Еще один риск для Запада — изменение стратегии ОПЕК, полагает собеседник.

«Вполне возможно, что часть нефти скоро будет продаваться за китайские юани и индийские рупии, потому что доллар становится токсичной валютой», — пояснил эксперт.

Однако политолог-американист Геворг Мирзаян в разговоре с NEWS.ru усомнился, что страны Ближнего Востока сейчас готовы к противостоянию с США.

«Да, они крайне озабочены развитием ситуации, но объявлять Штатам „нефтяной бойкот“ не станут. Дональд Трамп разъярен — попадать ему под горячую руку никому не хочется. К тому же, пока удары наносятся по территории станции, а не по ней самой. Эти красные линии США и Израиль еще соблюдают: никому не нужно ядерное заражение на Ближнем Востоке», — резюмировал эксперт.

Читайте также:

Пять причин для страха: почему Европа боится и ненавидит Трампа

Банда Эпштейна у красной кнопки: США готовят «новую Хиросиму» для Ирана

Убьют одного — встанет сотня: почему у США не вышло с Ираном, как с Мадуро