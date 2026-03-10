Убьют одного, встанет сотня: почему у США не вышло с Ираном, как с Мадуро

В Иране объявили имя нового верховного лидера страны — преемником погибшего Али Хаменеи стал его сын Моджтаба. Почему Тегеран не пошел на поводу у США, как Венесуэла, что это значит для американского лидера Дональда Трампа — в материале NEWS.ru.

Что известно о новом лидере Ирана

Верховным лидером Исламской Республики избрали 56-летнего Моджтабу Хаменеи — сына убитого Али Хаменеи. Это решение принял Совет экспертов Ирана, состоящий из 88 высокопоставленных священнослужителей. Символично, что имя нового рахбара в переводе с арабского означает «избранный» или «выбранный». Ему присягнул на верность Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи родился 8 сентября 1969 года. Он — второй сын из шести детей Али Хаменеи. Изучал богословие в медресе города Кум — одного из главных центров шиитского образования, затем сам преподавал там теологию. Моджтаба Хаменеи ранее не занимал никаких постов в правительстве Ирана. По данным западных СМИ, он курировал армию, флот и спецслужбы страны.

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times заявил, что у него есть три кандидата для руководства Ираном. Моджтаба Хаменеи — не из их числа, поэтому глава Белого дома был крайне разочарован в связи с его избранием.

По информации Wall Street Journal, американский лидер заявил советникам, что поддержит убийство нового верховного лидера Ирана, если тот откажется уступить требованиям США, в частности о прекращении разработки ядерного оружия.

Мужчина держит портрет Моджтабы Хаменеи, нового лидера Ирана Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Трампу не удалось превратить Иран во вторую Венесуэлу

Востоковед, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов объяснил в беседе с NEWS.ru, почему американцам после убийства лидера Ирана не удалось повторить сценарий, реализованный в Венесуэле.

«В этой стране власть завязана на одном человеке. А в Иране она многослойна. В руководстве Исламской Республики нет человека, который самостоятельно принимает решения. Все они коллегиальны», — пояснил эксперт.

По его словам, светская власть в Иране — в лице президента — отвечает за экономику. Духовная — в лице верховного лидера — за следование идеалам Исламской революции.

«При этом верховный лидер еще и главнокомандующий, то есть ему подчиняется армия», — уточнил Ибрагимов.

По словам политолога-элитолога Дмитрия Журавлева, секрет устойчивости Ирана заключается не только в многослойности власти и сплочении элит.

«Власти опираются на мнение народа. Иранский народ искренне, всем сердцем, ненавидит США и Израиль, и готов воевать с ними до конца», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Журавлев напомнил, что иранская оппозиция — это студенты из больших городов. Они довольно малочисленны и не имеют особого влияния, поскольку большая часть страны — жители деревень, которые всецело поддерживают руководство.

Власть в Иране так сильна, потому что носит идеологический характер, отметил в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Жарихин.

«Она основана на Коране. Трамп может убить политика, но что он может сделать с законами Корана, которыми готов руководствоваться иранский народ? Ничего», — подчеркнул эксперт.

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Трамп готов завершить конфликт с Ираном

В интервью CBS News президент США сообщил, что силовая операция против Ирана проходит с серьезным опережением графика, а военные цели в значительной степени были достигнуты.

«Мы оставили некоторые из наиболее важных целей на потом», — заявил американский лидер. По его словам, операция будет завершена в течение нескольких дней.

Трамп фактически расписался в собственном бессилии, считает Журавлев.

«Победить Иран с его 90-миллионным населением можно лишь одним способом, взорвав его изнутри. Но для этого нужно повысить уровень жизни в этой стране хотя бы до турецкого, сформировав жаждущий перемен средний класс», — пояснил он.

По словам политолога, США действуют ровно наоборот. Они усиливают санкции, снижая уровень жизни простых людей. Кроме того, в ходе военной операции были убиты невинные дети в результате удара по иранской школе в городе Минаб.

«Трамп действует очень глупо. Он добивается того, чтобы Иран произвел ядерное оружие, потому что ему не оставляют другого выхода», — отметил эксперт.

Журавлев в свою очередь подчеркнул, что США не решились напасть на КНДР, как ни стращали ее лидера Ким Чен Ына.

«Северокорейские ядерные ракеты тут же полетят в Калифорнию. Иранцы окончательно поняли: „Нам тоже нужно ядерное оружие, чтобы нас испугались и перестали нападать“», — пояснил политолог.

Жарихин считает, что конфликт США, Израиля и Ирана закончится так же, как летом прошлого года, — боевой ничьей.

«Каждая сторона объявит себя победителем, хотя на самом деле выиграет Иран. Его задача — сохранить независимость, и пока он ее выполняет», — сказал эксперт.

По его словам, главная заслуга иранских элит заключается в том, что они сумели сохранить единство внутри себя и общества.

