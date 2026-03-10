Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Семью Усольцевых, которая пропала в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, начнут искать в неожиданных местах, писал NEWS.ru. Что об этом известно, какая у Усольцева была связь с американским финансистом Джеффри Эпштейном, какие известны последние новости о поисках Усольцевых 10 марта?

Что известно о поисках Усольцевых 10 марта

По информации источника, Усольцевых будут искать в подвалах, хозяйственных постройках и других объектах вблизи места исчезновения. К работам подключатся не только спасатели, но и криминалисты.

В планах поисковиков — тщательная проверка всех возможных мест, где могли находиться люди. Будут обследованы силосные ямы, надворные постройки, уборные, подвалы и чердаки в поселке Кутурчин. Кроме того, спелеологи обнаружили две пещеры, которые также могут представлять интерес для поиска. Если более ранние этапы обследований не дадут результатов, то их продолжат проверять в мае.

«Вот в конце мая их будут отрабатывать, если сейчас результатов не будет», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что спасатели на два дня возобновят поиски пропавших в тайге Кутурчинского Белогорья под Красноярском Сергея и Ирины Усольцевых, а также их пятилетней дочери Арины.

Поиски семьи, которая еще 28 сентября ушла в краткосрочный поход в район горы Буратинка и бесследно пропала, возобновили по поручению следователя, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ. Там добавили, что мероприятия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Перед этим представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду заявляла, что поиски пропавшей семьи возобновятся весной. По ее словам, в процессе будут учтены новые данные.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Фото: «ЛизаАлерт» по Красноярскому краю

«После возобновления активных поисков весной мы будем отталкиваться от тех данных, что удастся получить зимой. На место поиска продолжают приезжать спасатели», — отметила она.

Что известно о связи Усольцева с Эпштейном

В марте появилась новость, что скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн оказался косвенно связан с исчезнувшим Сергеем Усольцевым. Оба имели отношение к «Инициативе атомных городов» — программе привлечения американских инвестиций для создания рабочих мест в закрытых ядерных центрах России.

Эпштейн посещал Саров в 1998 году, а Усольцев руководил аналогичной работой в красноярском Железногорске через собственную фирму. Пропавший возглавлял «Международный центр развития — Железногорск», основанный в 1999 году, что позволило привлечь в закрытый город многомиллионные инвестиции из США.

Друг Усольцева Валентин Дегтярев также обратил внимание, что Сергей был связан с Эпштейном еще и через деятельность запрещенной в России религиозной организации. Помимо этого, Дегтярев заметил, что дата пропажи семьи может быть неслучайной — она предшествовала публикации рассекреченных материалов по делу Эпштейна.

Правда ли, что Усольцев мог убить семью

Дегтярев до этого предположил, что Усольцев мог убить жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину.

Он объяснил, что на эту мысль его натолкнуло необычное поведение и высказывания Сергея перед исчезновением. Мужчина рассказал об увлечении Усольцева мистикой и геоглифами, а также о его участии в религиозной общине неопятидесятников. Особенно шокировали Валентина последние разговоры, в которых бизнесмен говорил о «вечной жизни погибших в горах». По мнению Дегтярева, Усольцев мог спонтанно убить жену, дочь и даже собаку, после чего, возможно, покончил с собой.

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети

«Такие люди, как Усольцев, идут на преступления спонтанно. Поэтому он и купил нож. Я уверен, что не было никакого побега, не было никакой третьей силы. Сергей — убийца своей семьи. Что-то с ним происходило в последнее время неладное. Это и вылилось в страшное преступление», — считает Дегтярев.

Официального подтверждения этой информации нет. Усольцевы найдены не были.

Анастасия Яланская
А. Яланская
