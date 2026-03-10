Горячую линию для пострадавших от ракетного удара ВСУ открыли в Брянске

В Брянской области начала работать горячая линия для пострадавших от ракетного удара ВСУ, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Обратиться за помощью можно по телефону +7 (962) 138-15-15.

В прокуратуре области открыта горячая линия по вопросам соблюдения прав пострадавших, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что атака была осуществлена с применением ракет Storm Shadow, целью стали объекты гражданской инфраструктуры города. По информации Telegram-канала Mash, один из снарядов попал в завод, который занимается производством микросхем для мобильных устройств. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Ответственность за преступление взял на себя Киев. Причастность Украины к удару подтвердил президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что заслушал доклад об операции от главкома ВСУ Александра Сырского.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем заявил, что ВСУ ждет скорый и мощный ответ на удар по Брянску. Он отметил, что важно разрушать транспортные коридоры, по которым западные ракеты поступают на Украину.