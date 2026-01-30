Поиски Усольцевых возобновили в Красноярском крае

В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых по поручению следствия, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления СК РФ. В ведомстве отметили, что мероприятия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Поиски возобновлены по поручению следователя, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт заявила, что версия о добровольном уходе пропавшей семьи Усольцевых в сибирскую тайгу несостоятельна. Основной причиной она назвала жизненные потребности, в частности необходимость в медикаментах для ребенка.

До этого сын исчезнувших супругов Даниил Баталов сообщил, что слух об обнаруженных в брошенном семьей Усольцевых автомобиле 300 тыс. рублей придумали специально, чтобы «тема не угасла». По его словам, на самом деле там не было никаких денег. Также, по его мнению, его родственники до сих пор живы.

В начале января замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова предположила, что семья Усольцевых могла пропасть в одной из пещер Кутурчинского Белогорья. Она рассказала, что в этой местности были найдены две глубокие пещеры с широкими входами-колодцами.