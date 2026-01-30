Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 09:10

Поиски Усольцевых возобновили в Красноярском крае

Поиски семьи Усольцевых возобновили по поручению следствия

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Фото: «ЛизаАлерт» по Красноярскому краю
Читайте нас в Дзен

В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых по поручению следствия, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления СК РФ. В ведомстве отметили, что мероприятия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Поиски возобновлены по поручению следователя, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт заявила, что версия о добровольном уходе пропавшей семьи Усольцевых в сибирскую тайгу несостоятельна. Основной причиной она назвала жизненные потребности, в частности необходимость в медикаментах для ребенка.

До этого сын исчезнувших супругов Даниил Баталов сообщил, что слух об обнаруженных в брошенном семьей Усольцевых автомобиле 300 тыс. рублей придумали специально, чтобы «тема не угасла». По его словам, на самом деле там не было никаких денег. Также, по его мнению, его родственники до сих пор живы.

В начале января замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова предположила, что семья Усольцевых могла пропасть в одной из пещер Кутурчинского Белогорья. Она рассказала, что в этой местности были найдены две глубокие пещеры с широкими входами-колодцами.

Россия
Красноярский край
Усольцевы
поиски
следователи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Ольга Макеева раскрыла детали работы с Филиппом Янковским
Двое россиян провалились вместе с асфальтом
Мужчины начали терять деньги на сайтах знакомств из-за «больных детей»
ВСУ перебросили под Харьков элитные заградотряды
Раскрыто, с каким флагом и гимном будут чествовать победу россиян на ОИ
Россиянам назвали культуры, которые можно сеять в теплицу в феврале
Спасатель поставил точку в споре, могли ли Усольцевы выжить в тайге
В Сбербанке заявили о массовой регистрации сим-карт на умерших россиян
Стало известно, где находятся полсотни постояльцев интерната Прокопьевска
ФСБ предотвратила подготовленное Киевом покушение на российского военного
В российской спортшколе «запретили все» после жалоб многодетного отца
«Ядерный нюхач» США активизировался на фоне угроз Ирану
Спасатель назвал вероятную причину возобновления поисков Усольцевых
Власти Кузбасса раскрыли состояние госпитализированных из интерната
«Риск велик»: в Европе предупредили о начале нового конфликта из-за Украины
Россиянам напомнили о законах, которые вступят в силу в феврале
Косачев обвинил Гутерриша в злоупотреблении пробелами в Уставе ООН
Россиянина осудили на 18 лет за шпионаж для СБУ
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
Потерявший ногу в боях ополченец стал первым казачьим атаманом на Луганщине
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.