Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 02:11

Поисковик высказалась о возможном уходе семьи Усольцевых в тайгу

Поисковик Вульферт отвергла возможность ухода Усольцевых жить в тайгу

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Версия о добровольном уходе пропавшей семьи Усольцевых в сибирскую тайгу несостоятельна, заявила РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт. Основной причиной она назвала жизненные потребности, в частности, необходимость в медикаментах для ребенка.

Несмотря на циркулирующие в соцсетях предположения о возможном их уединении в лесу, эксперт считает это маловероятным. Для длительного автономного выживания требовались бы значительные, заметные для окружающих закупки продуктов. Кроме того, в тайге всегда высок риск болезни или травмы.

Мы все-таки придерживаемся того, что они достаточно адекватные люди и не рисковали бы. Возможно, собой мы можем рисковать, но ребенком, я надеюсь, они бы не рисковали и в случае беды они бы вышли, — отметила Вульферт.

По мнению координатора «ПримПоиска», за прошедшее время у семьи неизбежно возникла бы острая необходимость выйти к людям — за продовольствием или лекарствами. Поэтому версия о сознательном исчезновении в глуши выглядит несостоятельной, резюмировала Вульферт.

До этого друг семьи Усольцевых медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев выразил мнение, что глава семьи Сергей мог убить жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину. Он объяснил, что на эту мысль его натолкнуло необычное поведение и высказывания Усольцева перед исчезновением. Также Дегтярев рассказал об увлечении Усольцева мистикой и геоглифами.

Сибирь
Усольцевы
Тайга
поисковики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кубанский аэропорт временно прекратил полеты
Семья Шатунова оценила общий ущерб по делу экс-продюсера певца
Воспитание сына, личная жизнь, наркозависимость: как живет Стас Пьеха
В Венгрии подтвердили свою позицию по членству Украины в ЕС
Очевидцы рассказали о серии взрывов в Ростовской области
Поисковик высказалась о возможном уходе семьи Усольцевых в тайгу
Силовики предположили, кто разграбил Свято-Успенскую Святогорскую лавру
Гастрит и язва желудка: как отличить, можно ли предотвратить и вылечить?
Белый вождь вместо Сырского: к власти в Киеве рвется «патентованный нацист»
Как накачаться к лету: ликбез для мужчин от главы фитнес-сообщества
На Украине заявили о готовности Зеленского к личной встрече с Путиным
Известный американский актер продает свой особняк на Рублевке
«Согласовано мировое»: избитая бойфрендом модель смогла с ним договориться
Кредиты, проблемы в США, мнение об СВО: как сейчас живет Незлобин
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик под Белгородом
В США предположили, когда Вашингтон и Москва могут решить вопрос по ДСНВ
Стало известно о состоянии задержанного в Польше российского археолога
Отсидевший актер начал работу над первым спектаклем после освобождения
Врач ответила, какие продукты категорически нельзя есть при гастрите и язве
Мат, самогон, самиздат: британцам советуют спасаться от бед опытом СССР
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.