Поисковик высказалась о возможном уходе семьи Усольцевых в тайгу

Версия о добровольном уходе пропавшей семьи Усольцевых в сибирскую тайгу несостоятельна, заявила РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт. Основной причиной она назвала жизненные потребности, в частности, необходимость в медикаментах для ребенка.

Несмотря на циркулирующие в соцсетях предположения о возможном их уединении в лесу, эксперт считает это маловероятным. Для длительного автономного выживания требовались бы значительные, заметные для окружающих закупки продуктов. Кроме того, в тайге всегда высок риск болезни или травмы.

Мы все-таки придерживаемся того, что они достаточно адекватные люди и не рисковали бы. Возможно, собой мы можем рисковать, но ребенком, я надеюсь, они бы не рисковали и в случае беды они бы вышли, — отметила Вульферт.

По мнению координатора «ПримПоиска», за прошедшее время у семьи неизбежно возникла бы острая необходимость выйти к людям — за продовольствием или лекарствами. Поэтому версия о сознательном исчезновении в глуши выглядит несостоятельной, резюмировала Вульферт.

До этого друг семьи Усольцевых медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев выразил мнение, что глава семьи Сергей мог убить жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину. Он объяснил, что на эту мысль его натолкнуло необычное поведение и высказывания Усольцева перед исчезновением. Также Дегтярев рассказал об увлечении Усольцева мистикой и геоглифами.