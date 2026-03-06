Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4 Синоптик Паршина: в Сибири и Поволжье в марте будут температурные качели

Сильные температурные качели ожидаются на следующей неделе в нескольких регионах Поволжья и Сибири, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее прогнозам, температура воздуха в ночные часы там может опускаться до -25 градусов, при этом в дневные часы столбики термометров покажут до +4 градусов.

В Республике Алтай, Алтайском крае, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях днем — до +3 градусов, ночью — до –20. На юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве и Иркутской области ночью около –17 градусов, днем — до +5. В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях столбики термометров опустятся до -25 градусов, а днем поднимутся до +4, - сказала Паршина.

Она добавила, что местами практически в каждом из этих регионов в течение недели будет идти снег с дождем, а на севере Красноярского края прогнозируются довольно сильные снегопады.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в Санкт-Петербурге на следующей неделе ожидается теплая весенняя погода. По его словам, днем воздух в северной столице может прогреваться до +9 градусов, а по ночам температура будет держаться около +3 градусов. При этом, уточнил он, осадков с 9 по 14 марта не ожидается, только в воскресенье возможен дождь.