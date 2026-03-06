Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 17:17

Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4

Синоптик Паршина: в Сибири и Поволжье в марте будут температурные качели

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сильные температурные качели ожидаются на следующей неделе в нескольких регионах Поволжья и Сибири, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее прогнозам, температура воздуха в ночные часы там может опускаться до -25 градусов, при этом в дневные часы столбики термометров покажут до +4 градусов.

В Республике Алтай, Алтайском крае, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях днем — до +3 градусов, ночью — до –20. На юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве и Иркутской области ночью около –17 градусов, днем — до +5. В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях столбики термометров опустятся до -25 градусов, а днем поднимутся до +4, - сказала Паршина.

Она добавила, что местами практически в каждом из этих регионов в течение недели будет идти снег с дождем, а на севере Красноярского края прогнозируются довольно сильные снегопады.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в Санкт-Петербурге на следующей неделе ожидается теплая весенняя погода. По его словам, днем воздух в северной столице может прогреваться до +9 градусов, а по ночам температура будет держаться около +3 градусов. При этом, уточнил он, осадков с 9 по 14 марта не ожидается, только в воскресенье возможен дождь.

погода
температура
прогнозы
Поволжье
Сибирь
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оксана Самойлова в «голом» платье произвела фурор на улицах Парижа
В России появился фейковый приказ министра обороны
Российских дипломатов эвакуировали из Ирана
Девушки не возвращались из США: Усольцев возил россиянок к Эпштейну?
Зеленский открыто угрожает Орбану: на что еще он готов ради денег Европы
Миллиардер-авантюрист бросил вызов Ирану в Ормузском проливе
«Нет ни даты, ни подписи»: блогерша уличила в обмане фотографа Ермузевича
Война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший исход капитала из Азии
Emirates возобновляет полеты
«Не возвращайтесь»: Монсон назвал «предателями» спортсменов, уехавших из РФ
Подаю вместо обычной «Шубы» по-фински: эта версия залетает лучше классики — получается сочнее и нежнее
Военэксперт объяснил, почему США не накажут за удар по школе в Минабе
На Кубани начался суд над отцом, который «воспитывал» детей электрошокером
Среди задержанных в Венгрии инкассаторов нашли бывшего генерала СБУ
Что со связью и мобильным интернетом в Москве 6 марта: учения ФСБ?
Новый дом собаки Додобони изменится до неузнаваемости
Военэксперт объяснил, почему удар США по школе в Иране не был случайным
«Поступила на доктора»: пациентка рассказала об убитой на Урале медсестре
Армения нанесла неожиданный удар по защите Карапетяна
Российские «охотники за подлодками» подняли на уши ВВС США и Канады
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.