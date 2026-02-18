Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 07:59

В Подмосковье ударили почти 30-градусные морозы

Тишковец: в Подмосковье в ночь на среду ударили почти 30-градусные морозы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Почти 30-градусные морозы ударили в Подмосковье в ночь на среду, 18 февраля, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, такая температура может сохраниться утром на юго-востоке региона.

В Подмосковье ударили крепкие морозы. Самая низкая температура зафиксирована на юге региона — в Серебряных Прудах минус 29,5, — отметил он.

Тем временем начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок рассказал, что текущая зима в Москве может оказаться самой снежной за последние 60 лет. По его словам, январь 2026 года уже побил рекорд по обилию осадков за всю историю регулярных наблюдений.

До этого климатолог Алексей Кокорин рассказал, что в течение 50 лет средняя температура в России может подняться на 2,5 градуса. По его прогнозам, рост за 100 лет метеонаблюдений может составить более пяти градусов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что погода в Москве не является аномальной для зимы и отвечает климатической норме. Он добавил, что у жителей столицы сложилось ложное впечатление об экстремальности холодов из-за теплых зим, наблюдавшихся в последние несколько лет.

Москва
погода
морозы
температура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин сливал СБУ важные данные и попал в ФСБ
Роспатент одобрил заявки Huawei на новые бренды
Названо время начала второго раунда женевских переговоров по Украине
Япония удивила цифрами по закупкам одного товара у России
Названы главные преимущества участия медиаторов в торговых сделках
«Это чушь»: Тарасова призвала не спешить с выводами после проката Петросян
Хромой увидит, крокодил заговорит: репортаж по следам секты «бога Кузи»
В России предложили ввести налог на люксовые машины
МИД России обвинил Киев в терактах против детей
Женщина с седьмым размером груди решилась на радикальный шаг
Врач назвала причины мышечных судорог
Украинские войска убили водителя в селе под Курском
«Настроены серьезно»: Зеленскому предрекли «крепкую хватку» НАБУ
Суд поставил точку в громком деле о поджоге вертолета подростками
Группа преступников похитила мужчину прямо из дома
ВСУ пришли в ужас после удара ВС РФ по складу боеприпасов для FPV-дронов
Сайт одного из московских аэропортов «сломался»
Зеленский озвучил условие вывода ВСУ из Донбасса
Россиянам объяснили, как может измениться их общение со сферой ЖКХ
Удар по командирам и атака ракет на Белгород: новости СВО к утру 18 февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.