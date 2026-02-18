В Подмосковье ударили почти 30-градусные морозы Тишковец: в Подмосковье в ночь на среду ударили почти 30-градусные морозы

Почти 30-градусные морозы ударили в Подмосковье в ночь на среду, 18 февраля, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, такая температура может сохраниться утром на юго-востоке региона.

В Подмосковье ударили крепкие морозы. Самая низкая температура зафиксирована на юге региона — в Серебряных Прудах минус 29,5, — отметил он.

Тем временем начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок рассказал, что текущая зима в Москве может оказаться самой снежной за последние 60 лет. По его словам, январь 2026 года уже побил рекорд по обилию осадков за всю историю регулярных наблюдений.

До этого климатолог Алексей Кокорин рассказал, что в течение 50 лет средняя температура в России может подняться на 2,5 градуса. По его прогнозам, рост за 100 лет метеонаблюдений может составить более пяти градусов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что погода в Москве не является аномальной для зимы и отвечает климатической норме. Он добавил, что у жителей столицы сложилось ложное впечатление об экстремальности холодов из-за теплых зим, наблюдавшихся в последние несколько лет.