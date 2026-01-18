Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 11:52

Россиянам дали прогноз по средней температуре на ближайшие полвека

Климатолог Кокорин: средняя температура в РФ к 2076 году вырастет на 2,5 градуса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В течение 50 лет средняя температура в России может подняться на 2,5 градуса, предположил в разговоре с РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. По его прогнозам, рост за 100 лет метеонаблюдений может составить более пяти градусов.

За полвека в России потеплело на 2,5 градуса, а к концу века, наверное, еще столько же добавится, то есть в сумме прибавится пять градусов как минимум. Может быть, и больше, но это зависит от действий человечества и того, насколько быстро будем переходить на низкоуглеродные и на безуглеродные источники энергии, — пояснил эксперт.

Ранее Кокорин сообщил, что главным долгосрочным фактором изменения климата считается деятельность человека. По его мнению, потребление и сжигание ископаемого топлива обеспечивает усиление парникового эффекта.

До этого синоптик Михаил Семенов предупредил, что предстоящий февраль, вероятно, окажется тяжелым для метеозависимых россиян. По его предварительным прогнозам, последний месяц зимы будет богат на резкие погодные изменения: снегопады могут сменяться дождями, а временное потепление — резким похолоданием за считаные часы.

