Синоптик назвал тяжелый для метеозависимых месяц

Предстоящий февраль, вероятно, окажется тяжелым для метеозависимых россиян, предупредил в разговоре с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. По его предварительным прогнозам, последний месяц зимы будет богат на резкие погодные изменения: снегопады могут сменяться дождями, а временное потепление — резким похолоданием за считанные часы.

Февраль будет сложным для метеозависимых. Мы ожидаем череду стремительных и подчас крайне резких изменений. Например, обильные снегопады будут приходить на смену дождю, а временное потепление — буквально за считанные часы переходить в серьезное похолодание. Мы увидим самые настоящие температурные качели, — рассказал Семенов.

Он отметил, что количество выпадающих осадков в феврале значительно превысит стандартные нормы. По его словам, регулярное сочетание теплого и влажного воздуха станет ключевой причиной постоянной смены погодных явлений. Также Семенов спрогнозировал в московском регионе ледяные дожди.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов заявил, что погодные аномалии в Москве станут происходить чаще и будут более разрушительными. По его словам, речь идет о ливневых наводнениях, смерчах и экстремальной жаре. Он уточнил, что уже сейчас такие природные явления довольно часто происходят в столице, а причина этого — глобальное потепление.