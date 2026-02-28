Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 00:05

Приметы 28 февраля — Онисим Овчар: зачем выносить семена на мороз?

Народные приметы 28 февраля Народные приметы 28 февраля Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В народном календаре 28 февраля значится как Онисим Овчар — день, получивший свое название в честь святого, почитаемого как покровителя овцеводства. Пастухи в эту дату совершали особые обряды, веря, что они обеспечат здоровый приплод и защитят отару от болезней. В невисокосные годы это последний день календарной зимы — время, когда природа словно замирает на пороге весны. На Руси говорили: «На Онисима зима с весной встречаются» — и наблюдали за исходом этой борьбы, от которого зависело, скоро ли уйдут холода и наступит ли тепло.

Приметы о погоде на Онисима, 28 февраля

Погода в последний день февраля часто бывает переменчивой, и каждая мелочь имеет значение.

  • Если на дорогах много талой воды и глубокие лужи — жди хорошего сенокоса и богатого урожая трав летом.

  • Длинные и толстые сосульки — к затяжной и холодной весне.

  • Яркая и чистая луна на ночном небе — к морозам, которые продержатся еще неделю.

  • Закат без облаков, чистого оранжевого цвета — к сильному ветру на следующий день.

  • Каков Онисим, таков и весь сентябрь будет.

Приметы о птицах и зверях 28 февраля

Поскольку Онисим — покровитель овчаров, животные в этот день занимают центральное место в поверьях.

  • Овцы сбиваются в кучу и неохотно выходят из загона — жди скорого снегопада или метели.

  • Если в лесу лисы начинают шуметь — к перемене погоды и затяжным туманам.

  • Лошадь фыркает в стойле — к потеплению, а если трясет головой и закидывает ее назад — к снежному шторму.

Что можно и нельзя делать 28 февраля по приметам Что можно и нельзя делать 28 февраля по приметам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 28 февраля

Наши предки верили: как встретишь день Онисима, так и год проведешь. День начинался с посещения церкви: святому Онисиму молились о мире в семье, здравии детей и защите домашнего скота от падежа.

На Онисима-овчарника существовал особый обряд «зарнения»: хозяйки выносили на утренний мороз пряжу, чтобы она сделалась белее, прочнее и ровнее. С семенами проводили то же самое — верили, что после этого они дадут дружные всходы.

Особое значение придавалось семейной трапезе — считалось, что если все домочадцы соберутся за одним столом, весь следующий год пройдет в ладу и достатке. Благие дела, совершенные в этот день, по поверью, возвращались сторицей, потому подавать милостыню и заниматься благотворительностью считалось особенно правильным.

Что нельзя делать 28 февраля

  • Давать деньги в долг. Считалось, что на Онисима вместе с деньгами из дома уходит счастье, а долг вам могут никогда не вернуть.

  • Строить планы на будущее. В последний день зимы энергия слишком нестабильна; задуманное сегодня может обернуться серьезными проблемами.

  • Переезжать в новое жилье. Верили, что на новом месте жизнь не заладится и будут преследовать мелкие неприятности.

  • Принимать подарки от малознакомых людей. Существовало опасение, что через такой подарок на Онисима можно получить порчу или чужую беду.

  • Ссориться и сквернословить. Любая агрессия в этот день замораживает отношения на долгий срок.

Анастасия Фомина
