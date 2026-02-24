Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянам рассказали, как выселить домашний скот из соседней квартиры

Финансист Кырлан: выселить домашний скот из квартиры можно с помощью УК

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Выселить коз или кур из соседней квартиры можно с помощью управляющей компании, Роспотребнадзора и ветеринарной службы, рассказал РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан. Он отметил, что таких животных можно содержать только в приспособленных помещениях.

Если ваши соседи решили завести козу во дворе или кур в соседней квартире, у вас есть эффективные рычаги воздействия. Первым шагом будет фиксация нарушения. Сделайте фото или видео, соберите подписи других недовольных жильцов. Первой инстанцией для обращения является управляющая компания или ТСЖ, — рассказал Кырлан.

Финансист подчеркнул, что если административные меры не принесут результата, жильцам необходимо обратиться в суд. По его словам, в подобных делах суд практически всегда удовлетворяет запрос истца.

Ранее сообщалось, что содержание 121 вида животных в квартирах является незаконным и влечет наложение значительных штрафов до 30 тыс. рублей. Правовая норма была установлена еще в законе «Об ответственном обращении с животными» 2018 года, однако конкретный перечень запрещенных видов появился недавно, что ранее позволяло содержать в жилых помещениях даже крокодилов и тигров.

