«Будут бодаться»: политолог о словах Туска про угрозу выхода Польши из ЕС

Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о возможном выходе страны из Евросоюза являются внутренним спором и не приведут к реальным действиям, заявил NEWS.ru политолог Дмитрий Солонников. По его мнению, таким образом председатель правительства республики пытается оказать давление на своего оппонента — польского лидера Кароля Навроцкого.

Заявление Туска [о возможном выходе Польши из ЕС] — это исключительно внутренние разборки. Он пытался поддеть, подколоть и сформировать позицию против Навроцкого. Польша никуда выходить не собирается. Конечно, Туск демонстрирует яркую приверженность Брюсселю. В этом отношении в стране есть две точки зрения: куда нужно стремиться больше и кто должен быть главным хозяином для Польши — ЕС или США. Да, это спор. Вопрос получения денег на оборону из ЕС или США они могут обсуждать сколько угодно, но никаких конкретных действий не последует. Они будут бодаться, как тараканы, но ничего больше, — высказался Солонников.

Ранее Туск заявил, что угроза выхода Польши из состава Европейского союза реальна как никогда. По его словам, речь идет о Polexit. Дискуссии на эту тему обострились после того, как Навроцкий наложил вето на закон о кредите на закупку оружия по программе ЕС SAFE.